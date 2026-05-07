В Украине создали реактивный перехватчик 'Шахедов' с максимальной скоростью 320 км/ч

"Чаклун" создан для уничтожения разведывательных дронов и ударных "Шахедов".

Украина представила на выставке SAHA 2026 реактивный дрон-перехватчик "Чаклун", который уже применяется против российских БПЛА. Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что "Чаклун" создан для уничтожения разведывательных дронов и ударных "Шахедов". С тактической точки зрения он занимает промежуточное положение между перехватчиками FPV-дронов и обычными зенитными ракетами.

Дрон "Чаклун" оснащен турбореактивным двигателем и способен развивать скорость до 320 км/ч. Крейсерская скорость составляет 220 км/ч.

Видео дня

Беспилотник запускается с катапульты и работает на высоте до 6000 метров. Его дальность составляет до 30 км в связке с радарами класса RADA.

Производители заявляют, что время полета "Чаклуна" достигает около 40 минут. Благодаря этому дрон можно использовать для быстрого перехвата воздушных целей вблизи фронта или критической инфраструктуры.

Также дрон поддерживает как цифровую, так и аналоговую связь. Это позволяет сохранять управление даже в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

Украина хочет уменьшить зависимость от китайских компонентов в производстве дронов

Ранее The Guardian писало, что Украина активизирует усилия, чтобы уменьшить зависимость от китайских компонентов в производстве дронов. На этом фоне все более важным партнером становится Тайвань, который предлагает высокотехнологичные решения.

Значительная часть цепочек поставок компонентов для дронов до сих пор зависит от Китая. На этом фоне Украина, а также страны Европы и США, начали активнее искать альтернативных поставщиков.

Вас также могут заинтересовать новости: