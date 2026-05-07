'Черноморское проклятие': Плетенчук высказался об уничтожении носителя 'Калибров' в РФ

В составе Черноморского флота России по-прежнему находятся ракетоносцы - три надводных корабля проекта "Буян-М", две подводные лодки и два фрегата.

Недавнее поражение носителя "Калибров" в Приморске (Россия) имеет определенный мистический оттенок, ведь этот корабль проекта "Каракурт" строился для Черноморского флота РФ, и оккупанты вывели его из Крыма, чтобы спасти. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"В целом в РФ на всех флотах есть подобные корабли. Но конкретно с тем носителем, который был поражен на севере, история интересна тем, что на самом деле, можно сказать, его настигло "черноморское проклятие" даже за пределами Черноморско-Азовского региона. Этот корабль предназначался для Черноморского флота", - объяснил Плетенчук.

Указанный корабль относится к проекту "Каракурт", пять единиц которого строили именно для ЧФ РФ, добавил военный. Среди них - "Аскольд", который был серьезно поврежден в Керчи, "Циклон", уничтоженный в Севастопольской бухте. Еще одну единицу достраивали, а две - оккупанты вывели из Крыма в Каспий.

Видео дня

"Этот корабль, судя по всему, путешествовал в Каспий и на север, но, как видите, там его достали. Что касается последствий его поражения, сейчас информацию предоставить не могу", - отметил Плетенчук.

В целом, что касается носителей "Калибров", по его словам, в составе Черноморского флота России как минимум три надводных корабля проекта "Буян-М", которые сейчас находятся в строю, две подводные лодки, а также - два фрегата. Как добавил спикер, оба фрегата - "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" - повреждены. Вероятно, сейчас они не выполняют задачи, по крайней мере, в прошлом месяце ВМС их не видели.

Также его попросили прокомментировать информацию украинской разведки о том, что противник накопил 460 ракет морского базирования типа "Калибр". Плетенчук предположил, что часть указанных единиц пойдет на учебные стрельбы, ведь у России есть четыре флота и флотилия, а "Калибры" являются стандартными ракетами для определенного типа пусковых установок. Он признал, что "Калибры" могут доставить в Новороссийск, где сейчас базируется часть ЧФ РФ, и это не является сложной логистической задачей.

"Здесь вопрос в другом - в эффективности. Как показала практика, именно этот вид ракет уже не является, по состоянию на сегодняшний день, эффективным вооружением, каким он был в начале полномасштабного вторжения", - отметил представитель ВМС.

Что известно о поражении вражеского корабля

Напомним, ночью 3 мая Силы обороны поразили малый ракетный корабль проекта "Каракурт" в порту Приморск Ленинградской области РФ. На его борту находились пусковая установка и восемь крылатых ракет типа "Калибр".

Пораженные объекты расположены примерно в 1000 километрах от северной границы Украины. Корабль длиной 67 метров также был оснащен зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" морского базирования.

Вас также могут заинтересовать новости: