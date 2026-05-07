Пение, которое объединяет: премьера обновленного 'Караоке на майдане' на ТЕТ

Проект возобновили ради чрезвычайно важной цели.

Уже в это воскресенье, 10 мая, в 11:00 на телеканале ТЕТ – премьера обновленного "Караоке на майдане". Легендарное шоу возвращается с новыми идеями, сохраняя главное – объединять людей через музыку, искренние эмоции и пение.

Телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" возобновили проект ради важнейшей цели – поддержки реабилитационного центра "Титановые".

В премьерном выпуске знакомый формат обретет современное звучание: новый ритм, локацию на Контрактовой площади и нового ведущего – харизматичного рэпера ХАСа. Именно он теперь будет зажигать круг народных певцов, но под пристальным наблюдением легенды – Игоря Кондратюка.

Видео дня

Во время первых съемок вокруг сцены собралось около 2000 зрителей, превратив событие в настоящий праздник единства – эту атмосферу зрители почувствуют уже в премьерном выпуске.

На съемки приехали украинцы из разных уголков страны – из Львова, Сум, Днепра, Харькова, Житомира и пригородов Киева. Каждый – со своей историей, эмоциями и желанием петь.

Особым сюрпризом для зрителей станет появление Милы Нитич. В 2008 году певица одержала победу в шоу, а на этот раз вернулась на сцену в качестве приглашенной гостьи с авторской песней "Каюсь".

Участники тоже будут и удивлять, и вдохновлять. Среди них – Андрей с позывным "Маэстро". Он рассказал, что пишет песни прямо на позициях, а музыка для него – способ сохранить внутреннее спокойствие и передать эмоции войны, которые сложно выразить словами.

К съемкам присоединились и ветераны, проходящие лечение и реабилитацию в центре "Титановые". Среди них – Александр Толоченко, который сейчас помогает собирать средства на титановые имплантаты – технологию, которая в свое время дала ему возможность снова встать на ноги:

"Мы сейчас собираем для ребят средства на титановые имплантаты. Они вживляются в кость так, чтобы было удобнее ходить. Например, для меня протезирование было невозможно из-за очень высокой ампутации, а благодаря этим имплантатам я могу двигаться целый день".

Во время эфира также будет проходить благотворительный сбор средств, к которому сможет присоединиться каждый – достаточно отсканировать QR-код на экране.

Смотрите премьеру "Караоке на майдане" и присоединяйтесь к благотворительной акции уже 10 мая в 11:00 на телеканале ТЕТ.

Вас также могут заинтересовать новости: