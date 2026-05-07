Виталий Саенко

Германия не намерена отзывать дипломатов из Киева после угроз Кремля нанести ракетные удары по центру украинской столицы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц может присоединиться к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным в том случае, если Россия будет готова по-настоящему согласиться на переговоры о прекращении войны против Украины. Об этом министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сказал в интервью Bloomberg.

В частности, его спросили, может ли состояться телефонный разговор канцлера Германии Фридриха Мерца и президента России Владимира Путина.

"Это может произойти в определенное время", – ответил Вадефуль.

При этом, по его словам, европейцы организовали так называемый формат "E3", в который входят Германия, Великобритания и Франция.

"Мы более или менее являемся частью этих переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы играть более значительную роль в этом формате. И если когда-нибудь такой призыв будет необходим и целесообразен, если с российской стороны действительно будет готовность серьезно сесть за стол переговоров, тогда канцлер, конечно, может быть к этому готов", – отметил глава МИД Германии.

Также его спросили, будет ли Германия отзывать дипломатов из Киева после угроз Кремля нанести ракетные удары по центру украинской столицы, если будет попытка сорвать парад в Москве 9 мая.

"Нет, конечно же, нет. Мы находимся в тесном контакте с другими посольствами. Нас этим не запугать", – отметил Вадефуль.

Он добавил, что это то, к чему прибегают россияне.

"Они не только развязывают войну против Украины, но и, конечно, информационную и коммуникационную войну против нас, потому что мы являемся сильными и надежными сторонниками Украины", – отметил Вадефуль.

Переговоры Украины с РФ

Ранее бывший глава аппарата Минобороны ФРГ Нико Ланге заявил, что инициированные США мирные переговоры между Украиной и Россией не привели к результатам, и сейчас лишь небольшая группа европейских стран на самом деле поддерживает Украину. Эти страны не имеют четкого представления, как двигаться дальше.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что команды Украины и США постоянно поддерживают диалог о возобновлении трехсторонних встреч с Россией, призванных искать пути прекращения войны. Украина надеется на возобновление дипломатических усилий для завершения войны.

