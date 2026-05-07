Премьер Армении Пашинян не поедет к Путину на парад

Политик отметил, что ещё в апреле сообщил Путину о том, что не сможет приехать.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который недавно встречался в Ереване с президентом Украины Владимиром Зеленским, не примет участие в военном параде в Москве 9 мая. Об этом он заявил на брифинге, пишет Armenpress. Причиной политик назвал предвыборную кампанию.

"Во время моего визита в Россию в апреле я сообщил президенту России, что из-за предвыборной кампании я не смогу принять участие в мероприятиях 9 мая", – сообщил он.

Издание напомнило, что предвыборная кампания к парламентским выборам начнется в Армении 8 мая. Сами же выборы состоятся 7 июня.

Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил визит в Москву 9 мая, однако он не будет присутствовать на военном параде, посвященном Дню Победы. Хотя в Кремле ранее подтверждали участие Фицо в военном параде. По словам помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова, кроме Фицо, на параде будут присутствовать и другие иностранные гости. Однако он не стал раскрывать имена этих гостей.

Также в Кремле объясняли, почему парад 9 мая пройдет без военной техники. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что главной причиной такого решения стала якобы угроза со стороны Украины. Также он назвал еще одно оправдание – отсутствие круглой даты. Песков призвал не сравнивать мероприятие этого года с прошлогодним, поскольку то якобы имело особый статус.

Известно, что в России перед 9 мая полностью отключили мобильный интернет. Местные власти объясняют населению, что это делается "в целях безопасности" на период празднования "Дня Победы".

