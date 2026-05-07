Россияне стали получать больше виз в Европу, чем раньше, – Euractiv

Россияне всё чаще возвращаются в Европу на отдых, даже несмотря на то, что ЕС ввёл одни из самых жестких в мире санкций против Москвы из-за войны в Украине.

Выдача шенгенских виз гражданам России выросла в 2025 году, что свидетельствует о разрыве между политической риторикой Европы и желанием зарабатывать на российских туристах. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на конфиденциальные данные, с которыми ознакомились журналисты.

Данные также в целом отражают идеологический разрыв между странами, расположенными вдали от восточного фланга Европы – Францией, Италией и Испанией, – которые ощущают меньшую угрозу со стороны России и давно приветствуют инвестиции оттуда, и такими странами, как Польша и страны Балтии, которые рассматривают войну в Украине как экзистенциальную борьбу.

Согласно данным, граждане России подали более 670 000 заявок на получение шенгенских виз в 2025 году, что почти на 8% больше, чем в 2024 году. Страны ЕС выдали более 620 000 виз, что на 10,2% больше показателей предыдущего года.

Отмечается, что три четверти выданных россиянам виз (477 000) были туристическими. И это на 8,4% больше, чем в 2024 году. Визиты к родственникам и друзьям составили вторую по величине категорию, за которой следуют уже деловые поездки.

Почти три четверти всех заявок на визы, поданных гражданами России, приходилось на Францию, Италию и Испанию.

"Париж получил наибольшее количество заявок – на 23% больше в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. Здесь также наблюдается наибольший рост количества бесплатных пропусков для граждан России – более 29% в 2025 году", – говорится в материале.

Новые санкции Европейского Союза

Как сообщал УНИАН, в конце апреля ЕС ввел новые санкции в отношении РФ. Они предусматривают запрет на импорт газового конденсата с завода "Ямал СПГ" и других российских предприятий. Запрет вступит в силу с 1 января 2027 года.

Евросоюз запретил импорт нефти из РФ еще в декабре 2022 года, а впоследствии ввел ценовое ограничение на российскую нефть. Кроме того, блок почти полностью прекратил импорт российского угля, сырой нефти и нефтепродуктов. В 2021 году 43% топлива и 25% поставок сырой нефти в ЕС поступали из России.

При этом в 2022 году ЕС не включил газовый конденсат в санкции, объяснив это необходимостью гарантировать безопасность поставок сжиженного природного газа.

