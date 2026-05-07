Морозы возвращаются в Европу: синоптики предупредили о падении температуры до -5 градусов

Метеорологи зафиксировали резкое ухудшение погодных условий на континенте.

Период потепления на нашем континенте в ближайшие дни отступит, и нахлынет холодный воздух из Северной Европы. Холоднее будет не только ночью, но и днем. Это станет вступлением к переходной волне похолодания на следующей неделе.

Местами вернется мороз, и температура упадет даже до -5 градусов Цельсия, особенно на почве, пишет DobraPogoda24. Фермерам и садоводам придется защищать растения, подверженные риску вымерзания. Это будет явление холодных садовников.

Изменения в барическом поле над Европой в последние дни привели к тому, что мороз отступил из многих регионов, в том числе из Польши и Украины, и отодвинулся на крайний север. Примером за минувшие сутки стала Норвегия с температурой -12,9 градуса Цельсия, зафиксированной на Ювассхёэ, и -12,1 градуса Цельсия, измеренными в районе Сандхёуг.

В настоящее время это самые морозные регионы в Европе, откуда во второй половине мая временно придет похолодание, в том числе косвенно и в наш регион.

Прогнозируемый мороз в Европе в районе Польши и Украины 14 мая 2026 года

Через Центральную Европу, в том числе через Польшу, в ближайшие сутки переместится атмосферный фронт с неглубоким циклоном, который постепенно вытеснит теплый воздух с запада на восток и юго-восток страны, пока между 8 и 9 мая мы не почувствуем похолодание уже во всех регионах. Температура днем упадет местами примерно на 5-12 градусов Цельсия.

Ночи также будут холоднее, но в целом из-за наличия облачности пока скорее без морозов. Ситуация изменится около 10 мая, когда в зоне прояснений и ясной погоды местами появится мороз, особенно на почве, примерно до -4/-1 градуса Цельсия.

Зона охвата отрицательными температурами будет зависеть от рельефа местности и степени облачности. Риск морозов охватит все долины и низины с естественными условиями для застоя холода при прояснениях.

Прогнозируемый мороз в Европе в нашем районе 15 мая 2026 года

Актуальные прогнозы показали очередной возможный период похолодания в Польше примерно между 12 и 16 мая (+/- 1 день), что будет связано с циклическим явлением холодных садовников и холодной Софии. В предшествующий период прогнозируется циклон, блуждающий с запада и юго-запада через Центральную Европу в северо-восточном направлении.

Одновременно центр, вращаясь против часовой стрелки, затянет с севера холодный воздух, который местами осядет в зоне ночных прояснений после интенсивного явления радиации под инверсией антициклонального клина в районе Польши и Украины. Охват морозами не должен быть большим, но по крайней мере в нескольких регионах Польши при отсутствии сильной облачности температура упадет примерно до -5/-1 градуса Цельсия.

Поэтому придется снова обезопасить посевы, особенно подверженные вымерзанию на почве.

Прогноз погоды на 16 мая 2026 года

Потенциал обсуждаемого похолодания хорошо передают прогнозы аномалии минимальной температуры, которая в указанные дни на значительной территории Европы, в том числе в Польше и Украине, будет местами даже на 3-10 градусов Цельсия ниже нормы. Волна похолодания, несмотря на то, что не должна быть долгой, будет достаточно сильной для середины мая.

После периода холодных садовников и холодной Софии, наконец, в нашей стране решительно снизится риск возвращения морозов в дальнейшей части весенне-летнего сезона, но прежние повреждения посевов восстановить в этом сезоне уже не удастся.

