В популярном туристическом районе произошло мегацунами: ученые выяснили, что случилось

Мегацунами на Аляске, превышавшее высоту Эмпайр-Стейт-Билдинг, было вызвано изменениями климата. Как сообщает Sky News, волна, возникшая в фиорде Трейси-Арм в национальном лесу Тонгасс - популярном туристическом районе Аляски, - стала второй по высоте из когда-либо зафиксированных. Ученые отмечают, что человеческих жертв удалось избежать лишь благодаря "невероятной удаче".

Цунами было вызвано масштабным оползнем скальной породы, который, в свою очередь, стал следствием отступления ледника из-за потепления климата. Именно ледник ранее поддерживал неустойчивый горный массив, но после его таяния порода осталась без опоры и обрушилась.

Событие произошло в 5:30 утра 10 августа прошлого года, и только раннее время спасло ситуацию - в фьорде не было круизных лайнеров или туристических лодок. Однако исследователи предупреждают, что в следующий раз "может не так повезти".

По оценкам ученых, высота волны достигала 1 578 футов (481 метра). Это значительно выше лондонского небоскреба The Shard и даже превышает высоту Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке. Сила волны была настолько мощной, что буквально сорвала растительность со склонов и оставила заметные шрамы на крутых скалах.

Подобные волны, возникающие из-за оползней, извержений вулканов или падения метеоритов, а не из-за землетрясений, называют мегацунами.

Ведущий автор исследования, геоморфолог из Университета Калгари Дэн Шугар, чье исследование опубликовано в журнале "Наука", заявил, что раннее время оползня было "невероятной удачей". По его словам, следующий подобный случай - лишь вопрос времени.

Он пояснил, что граница уничтоженной растительности выглядела как четкая линия: ниже остались только камни, осадочные породы и пни деревьев, тогда как выше сохранился нетронутый лес - словно "два разных мира".

Поскольку фотографий или видео самого цунами не существует, ученые воссоздали ход событий с помощью аэрофотоснимков, сделанных после катастрофы, и других данных. Высоту волны определили именно по уровню уничтоженной растительности.

В узком фьорде Трейси-Арм, длина которого составляет около 40 км, а ширина - чуть более 800 метров, огромный объем воды, вытесненный обвалом, буквально "зажался" в узком пространстве, что и вызвало столь гигантскую волну.

По словам исследователей, примерно 83 миллиона кубических ярдов скальной породы обрушились менее чем за минуту. Это в 24 раза превышает объем Великой пирамиды в Гизе.

Соавтор исследования, геофизик из Университетского колледжа Лондона Стивен Хикс отметил, что этот обвал породил сейсмическую волну, которую зафиксировали по всему миру.

Изменение погоды в мире

Напомним, главный научный сотрудник Института рынка и эколого-экономических исследований НАН Украины Сергей Степаненко рассказал, что, согласно отчету Всемирной метеорологической организации за 2024 год, разбалансировка гидрологического цикла на планете резко усиливается.

В частности, более 60% рек на Земле либо резко уменьшили свой сток, либо, наоборот, увеличили его. При этом резко возросло количество так называемых внезапных наводнений. Также фиксируются шквалы, вероятность которых растет все больше.

Например, 31 мая 2013 года один из них прошел по побережью Одессы, тогда скорость ветра достигала 30 метров в секунду. В результате получасового шквала упали сотни деревьев, повреждены десятки жилых домов.

