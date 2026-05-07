В Украине окончательно ликвидирован еще один банк: детали

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) окончательно завершил ликвидацию банка "Конкорд", который лишился лицензии еще в 2023 году, сообщила пресс-служба фонда.

"В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения АО "АКБ "КОНКОРД" как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным", – говорится в сообщении.

Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора банка "Конкорд" прекращены.

1 августа 2023 года правление Национального банка Украины приняло решение отозвать банковскую лицензию у АО "АКБ "Конкорд" и ликвидировать банк с того же дня.

Причиной стало систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Тогда же, в августе 2023 года, Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплату средств вкладчикам ликвидированного банка "Конкорд". Общая сумма гарантированного возмещения вкладчикам банка, предназначенная к выплате, составила 639 млн грн.

