За 4 месяца 2026 года ДТЭК вложил 5 млрд грн в подготовку ТЭС и шахт к предстоящей зиме

За четыре месяца 2026 года компания ДТЭК инвестировала 5 млрд грн в подготовку теплоэлектростанций и угольных шахт к прохождению летних пиков потребления и следующей зимы. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"По предварительным данным, в январе–апреле 2026 года ДТЭК Энерго инвестировала около 5 млрд грн в подготовку к летним пикам потребления и следующему отопительному сезону. Основную часть средств компания направила на ремонтную кампанию и восстановительные работы после вражеских атак, а также на обеспечение более надежной работы тепловой генерации и угольных предприятий", – говорится в нем.

Отмечается, что во время прошлого отопительного сезона ТЭС ДТЭК подверглись 11 массированным атакам, которые привели к значительным разрушениям.

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании подверглись более 220 атакам.

"Мы продолжаем восстановление в режиме нон-стоп, потому что масштабы повреждений остаются беспрецедентными. Восстановление ТЭС после обстрелов продлится весь 2026 год и далее. Наша задача неизменна – как можно быстрее восстановить мощности, чтобы украинцы оставались со светом и теплом, а энергосистема была более устойчивой, особенно в периоды пиковых нагрузок", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова направила более 49 млрд грн на ремонт и восстановление теплоэлектростанций, поддержку работы шахт и машиностроительных заводов.

