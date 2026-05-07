Зарядка последних 20% батареи электрокара занимает много времени, и вот почему

Многие производители электромобилей советуют не заряжать батарею на более чем 80%.

Многие владельцы электромобилей замечали, что батарея довольно быстро заряжается до 80%. Однако затем процесс внезапно замедляется. В Supercar Blondie объяснили, почему зарядка последних 20% батареи занимает гораздо больше времени.

Отмечается, что до 80% внутри батареи остается много свободного места, поэтому энергия может поступать быстро. Как только заряд приближается к полному, все становится сложнее.

Ближе к 20% срабатывает предел безопасности. По мере зарядки напряжение батареи растет и приближается к опасной зоне.

В издании добавили, что "мозг" электромобиля часто вмешивается в процесс зарядки и снижает мощность, чтобы предотвратить перегрев или слишком быстрый износ батареи.

Батарея накапливает энергию, перемещая литий-ионы (заряженные частицы лития, у которых не хватает одного электрона) в аноды. Если зарядка будет слишком быстрой, литий-ионы могут не переместиться в аноды коректно. Это называется литиевым напылением, и как только оно происходит, его невозможно устранить.

Именно поэтому многие производители электромобилей советуют не заряжать батарею на более чем 80%. Так можно получить достаточно большой запас хода, зарядка происходит быстро, а состояние батареи не ухудшается.

В BMW предостерегли покупателей китайских электромобилей

Ранее директор по производству аккумуляторов в BMW Маркус Фальбомер и руководитель программы BMW Neue Klasse Майк Райхельт заявили, что высокие скорости зарядки китайских электромобилей не обходятся без побочных эффектов.

Фальбомер отметил, что можно значительно увеличить один из параметров, например, допустимую мощность зарядки, но тогда неизбежно приходится идти на компромисс в отношении других параметров.

