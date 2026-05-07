Неузнаваемая Билык раскрыла свои неожиданные сомнения и растрогала сеть (фото)

Певица поделилась с поклонниками серией снимков из личного архива.

Известная украинская певица Ирина Билык показала новую серию своих детских фото, чем растрогала поклонников.

"Иногда ловлю себя на мысли: а что бы сказала та маленькая я, если бы увидела меня сейчас", - подписала она снимки, опубликованные в Instagram.

Дополнительно на самих фото она призналась, что купила себе тонометр, а также поделилась тем, что ее посещают сомнения, не поздно ли ей уже мечтать. При этом она как бы представила, что бы ответила ей "маленькая" она на все эти размышления.

"Я думала, что взрослые знают, как правильно - никто не знает, как правильно, все живут впервые".

"Может, уже поздно мечтать... - это ты мне сейчас говоришь?".

"У меня совсем скоро тур в США - ничего себе. Я даже не знала, что туда можно просто взять и поехать".

В комментариях пользователи тепло отреагировали на такие откровенности Билык:

"Это так трепетно", "Маленькая сказала бы, что ты невероятная", "Какие классные детские фото! И очень крутая идея таких коллажей", "Она бы точно была в восторге и очень гордилась".

