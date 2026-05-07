У РФ есть проблемы с восстановлением поврежденной артиллерии: эксперт назвал три основные

Россия испытывает нехватку артиллерии, отметил Нарожный.

За последний год РФ заметно сократила количество артиллерийских ударов на фронте. Если еще в 2024 году враг наносил 5-6 тысяч таких обстрелов, то сейчас это количество сократилось до 3000. Об этом в эфире Radio NV рассказал основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

"У них проблема с артиллерией. Мы размышляли над этим вопросом, почему так происходит. Ответ таков, что, во-первых, у них огромная проблема с производством стволов для ствольной артиллерии. Это довольно сложный технологический процесс. Они ищут станки по всему миру. Они ищут, где закупать хром, который необходим в огромных количествах для производства стволов", – сказал Нарожный.

Второй проблемой для россиян, по словам эксперта, является количество боеприпасов. Эксперт отметил, что Россия пытается закупать их везде, где это возможно. Но все равно войска РФ испытывают их нехватку.

"И на третьем месте проблема с личным составом, со специалистами. Мы же понимаем, когда уничтожается пушка, она уничтожается не сама по себе, некоторое количество обслуживающего персонала вокруг нее тоже гибнет. Поэтому все эти три составляющие дают такой интересный эффект. Всю зиму у них была проблема с артиллерией. Сейчас применение увеличилось. Зимой там обычно было 2000-2500 в сутки, сейчас уже 3000-3500 в сутки. То есть они ее активизировали, но с нашей стороны активизировалось и количество уничтожений", – пояснил Нарожный.

Также он отметил, что Силы обороны уничтожают российскую артиллерию, используя как дроны, так и собственные артиллерийские удары в соотношении 50/50.

"На самом деле уничтожить пушку дроном не так просто. Это я говорю даже исходя из нашего опыта. То, что дрон попал в пушку, не означает, что она уничтожена. Она с большой вероятностью будет повреждена, но вернется в строй через некоторое время после ремонта. А вот когда в нее прилетает 155-й калибр, там уже ремонтировать практически нечего. Восстановить такую пушку невозможно. Именно из-за всех этих факторов мы видим интересную картину в использовании российской артиллерии", – отметил Нарожный.

Напомним, что Украина нашла новую стратегию борьбы с российской артиллерией. Журналисты издания Forbes отмечают, что РФ разместила тысячи систем на фронте. Силам обороны нецелесообразно отслеживать каждую из них. Поэтому ВСУ нацеливаются на конвои снабжения, перевозящие большие объемы снарядов для артиллерии, и таким образом нарушают основные военные операции России.

"Вместо того чтобы искать в двумерном пространстве, украинские дроны могут сосредоточиться на патрулировании дорог. Таким образом, Украина все чаще нацеливается на машины снабжения артиллерии, нанося удары на расстоянии до 60 км за их оборонительными линиями, когда они движутся по этим маршрутам", – отмечалось в статье.

