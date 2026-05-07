АЗС обновили ценники: сколько сегодня стоит бензин, дизель и автогаз

Некоторые сети повысили цену на 95-й бензин сразу на 1 гривню, а в одной из ведущих сетей на гривню подорожал и дизель.

Средние цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо 7 мая выросли, тогда как цены на автогаз не изменились, сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".

Отмечается, что 95-й бензин в четверг, в среднем, подорожал на 14 копеек – до 73,35 гривен за литр. При этом в нескольких крупнейших сетях АЗС стоимость 95-го выросла за сутки на 1 гривню.

Зато ценник на премиальный 95-й "похудел" на 30 копеек – до 77,08 грн/литр.

Стоимость дизельного топлива 7 мая, в среднем, выросла на 4 копейки – до 88,91 гривни за литр. В то время как одна из топ-сетей подняла ценник сразу на 1 гривню.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-й бензин продают в сети Brent Oil. Средняя стоимость топлива на стеллажах здешних АЗС – 66,85 грн/литр. Дороже всего – в сетях ОККО и WOG по 77,90 гривен за литр. Средняя стоимость топлива в указанных сетях за сутки не изменилась. Зато 95-й в сетях UPG и SOCAR подорожал на 1 гривню.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 74,90 грн/л;

"Укрнафта" – 70,90 грн/л;

SOCAR – 76,90 грн/л;

KLO – 72,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 69,92 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Дешевле всего дизелем в предпоследний рабочий день недели заправляют в сети "Фактор" – по 85 гривен за литр. Дороже всего – в сетях Grand Petrol и Neflek по 91,99 грн/литр. Большинство топ-сетей ценники на дизель по сравнению со средой не меняли, зато в сети SOCAR топливо подорожало на гривню.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 87,90 грн/л;

"Укрнафта" – 87,90 грн/л;

SOCAR – 90,76 грн/л;

KLO – 89,40 грн/л;

OKKO – 91,90 грн/л;

WOG - 91,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 86,62 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего автогаз в предпоследний рабочий день продают в сети "Кворум" по 45,98 гривен за литр, а дороже всего – на АЗС Motto по 52,98 гривен за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 47,90 грн/л;

"Укрнафта" – 47,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,04 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG – 49,90 грн/л.

Цены на нефть и стоимость топлива в Украине

Как сообщал УНИАН, накануне цены на нефть упали более чем на 10 долларов за баррель на фоне сообщений об ожидании заключения мирного соглашения между США и Ираном.

Вместе с тем, цены на топливо на АЗС 6 мая выросли. В некоторых крупнейших сетях АЗС стоимость бензина А-95 и дизеля выросла сразу на гривню.

