Враг не согласился на перемирие, режима 'тишины' нет, – Трегубов

Россия не прекратила наступательные действия, поэтому Украина не будет прекращать оборону.

На фронте нет никакого перемирия. Российские захватчики пытаются наступать, а Силы обороны защищаются и уничтожают наступательный потенциал врага. Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в эфире марафона "Единые новости".

"Перемирия у нас нет. Со всей очевидностью, враг на него не согласился. Со всей очевидностью, врагу никакой парад не нужен", – подчеркнул Трегубов.

Как отметил пресс-секретарь, это был выбор российских оккупантов, подкрепленный соответствующими действиями.

"Мы здесь в реактивной позиции. Мы, в любом случае, проводим защитную оборонную операцию, и мы можем сами решать, как реагировать на агрессию врага. Реагируем мы на нее достаточно стандартно, уничтожая наступающие его силы, уничтожая его атакующий потенциал", – подчеркнул Трегубов.

Он добавил, что сейчас происходит стандартная высокоинтенсивная российская операция, особенно на Лиманском и Купянском направлениях, а также на ближней границе с Россией, где россияне постоянно проводят атакующие действия в попытке расширить зону контроля.

При этом, как затем пояснил Трегубов в эфире канала "Суспільне", Силы обороны реагируют на фронте так же, как и раньше.

"Возможно, если бы Россия на что-то согласилась, тогда бы нам поступили какие-то дополнительные указания. А поскольку ничего такого не произошло, поскольку Россия не стала останавливать свои собственные наступательные действия, то, конечно, наши оборонительные действия останавливать, как-то притормаживать точно не будем. Поэтому здесь мы действуем так, как и действовали раньше. Россияне наступают – мы их уничтожаем", – подчеркнул Трегубов.

Майское перемирие

Как сообщал УНИАН, ранее россияне самопровозгласили перемирие на 8 и 9 мая и пригрозили Украине ракетными ударами по центру Киева, если будет предпринята попытка сорвать парад 9 мая в Москве.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это заявление Кремля предложил не затягивать с перемирием и объявил о прекращении огня с полуночи 6 мая. Впрочем, россияне на это не согласились и продолжали вести огонь и наносить удары по мирным городам в Украине.

