Звездный олень Борис снова попал в ДТП: в каком он состоянии (видео)

Видимых травм у животного в результате последнего ДТП нет, однако оно перенесло сильный стресс.

Олень Борис из Заречного Ривненской области, переживший в марте наезд автомобиля, снова попал в ДТП. Это произошло во время его перевозки в Киев, где животное планируют полноценно обследовать. Об этом говорится на Facebook-странице Центра спасения диких животных.

"Авария произошла, когда мы возвращались из Заречного Ривненской области вместе с оленем Борисом", – говорится в сообщении, опубликованном 6 мая.

"К нам обратился егерь Руслан Христюк и сообщил, что Борис теряет вес и у него неправильно разрастается травмированный рог", – говорится в сообщении. Поэтому было решено забрать животное на лечение.

В центре рассказали, что делали все, чтобы безопасно транспортировать животное: ехали очень медленно и максимально внимательно.

"И, везя травмированного оленя, берегли его, как хрустальную вазу, чтобы не наехать на выбоины или какие-то препятствия. Но не все на дороге зависит только от нас, и, к сожалению, в нашу машину врезалась другое авто, и бедный Борис уже второй раз за короткое время попал в аварию и снова пострадал от человеческой невнимательности", – рассказали спасатели.

В центре уверяют, что видимых травм у оленя нет, хотя удар был очень сильным. Однако Борис пережил сильный стресс, что тоже может повлиять на дальнейшее лечение.

"Сейчас олень в безопасности в нашем центре, где ему оказали поддерживающую терапию и взяли анализы", – говорится в сообщении.

В филиале "Полесский лесной офис" отмечают, что состояние ранее травмированной лапки оленя визуально улучшилось. Впрочем, окончательное решение о необходимости оперативного вмешательства врачи примут после детальной диагностики.

"Что касается поврежденного рога, то рана заживает, однако сам рог начал расти неправильно. Поэтому Борису, вероятно, понадобится операция", – говорится в сообщении.

Что известно о ДТП с оленем Борисом

Олень Борис является своеобразным талисманом для жителей Заречного Ривненской области. Он на протяжении многих лет гулял по улицам поселка и общался с людьми, которые угощали его лакомствами. Животное очень общительное, оно могло заходить во дворы жителей. Фото и видео с оленем часто появлялись в соцсетях. Таким образом животное стало известным в Украине.

23 марта оленя сбил автомобиль. Водительница после аварии скрылась, но полиция ее нашла. На нарушительницу составили три административных протокола. Животное находилось в тяжелом состоянии: у него была разбита голова и переломана задняя лапа.

Оленя хотели отправить на лечение в Киев или Львов. Но мастер леса Ричицкого лесничества Руслан Христюк, который ухаживает за животным, тогда заявил, что ветеринары не смогли гарантировать, что в таком тяжелом состоянии он доедет до места назначения.

Затем олень ушел в лес, его долго никто не видел. Однако недавно животное нашли.

Вас также могут заинтересовать новости: