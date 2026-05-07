Защита Галущенко заявила о противоречивости подозрения на фоне роста прибыли НАЭК 'Энергоатом' в 14 раз

Сторона защиты по делу, связанному с деятельностью государственных энергетических компаний, заявляет о несоответствии между финансовыми результатами и сутью подозрения.

Адвокат Германа Галущенко заявил, что его подзащитному инкриминируют коррупционное влияние на деятельность НАЭК "Энергоатом" – компании, которая за последние годы продемонстрировала существенное улучшение финансовых показателей. В этом контексте выдвинутое подозрение, по словам стороны защиты, вызывает ряд вопросов.

"Кабинет министров Украины утвердил чистую прибыль НАЭК "Энергоатом" в размере 18,7 млрд грн за 2025 год.

Половину этой суммы – 9,34 млрд грн – компания должна направить на выплату дивидендов в государственный бюджет. По официальным данным, после нескольких лет убыточности и минимальной прибыльности компания продемонстрировала резкое улучшение финансовых результатов. В частности, в 2024 году чистая прибыль НАЭК "Энергоатом" составила около 1,3 млрд грн", – отметил адвокат.

На этом фоне сторона защиты по делу, связанному с деятельностью государственных энергетических компаний, заявляет о несоответствии между финансовыми результатами и фабулой подозрения.

"В подозрении утверждается, что Галущенко вместе с Гринчук влияли на работу компании. При этом мы видим, что компания, которая, по версии следствия, была объектом возможных злоупотреблений, фактически демонстрирует стремительное восстановление, выход на значительную прибыль, которая в 14 раз выше, чем в предыдущем году, и рекордные отчисления в госбюджет. Это вызывает вопросы относительно логики выдвинутых обвинений", – отмечает сторона защиты.

Напомним, ранее правоохранительные органы сообщили о подозрении ряду лиц по делу, связанному с возможным влиянием на деятельность государственных энергетических компаний, в частности "Центрэнерго" и "Энергоатома". Сторона защиты настаивает на необоснованности обвинений и указывает на финансовые результаты предприятий в качестве контраргумента.

