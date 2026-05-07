Где в первую очередь воры ищут драгоценности: эксперт назвал ненадежные тайники

Эксперт рекомендует не зацикливаться на поиске идеального укрытия.

Чаще всего воры решают обыскивать общедоступные помещения, ведь считают это эффективной стратегией. Эксперты говорят, что многие люди неосознанно облегчают им задачу, выбирая очевидные тайники для ценностей. Об этом пишет onet.pl.

По словам специалиста по безопасности Клиффа Лента, грабители, войдя в дом, не тратят время на бессистемный обыск комнат. Их первой целью является главная спальня, ведь именно там они надеются найти самые ценные предметы.

Лент говорит, что воры рассчитывают на то, что хозяева часто хранят в спальне наличные деньги, драгоценности, часы или важные документы в легкодоступных местах.

Видео дня

"После быстрого обыска спальни, если у них еще есть время, воры направляются в другие части дома в поисках электроники, которую легко продать на черном рынке. На практике это означает, что большинство домашних тайников, которые кажутся безопасными, хорошо известны преступникам", - объясняют в материале.

Также опытные грабители хорошо знают, где чаще всего владельцы прячут драгоценности. Выдвижные ящики тумбочек, шкафы, пространство под матрасом, шкатулки для украшений или небольшие сейфы - это места, которые они проверяют в первую очередь. По словам Лента, многие люди ошибочно полагают, что такие тайники сохранят их имущество.

"Ограбив эти места, воры часто обыскивают остальную часть дома, сосредоточиваясь на электронной технике, которую можно быстро продать. В результате даже хорошо спрятанные драгоценности могут стать добычей преступников, если они находятся в предсказуемых местах", - уверяют в публикации.

Как эффективно усложнить задачу грабителям?

Эксперт рекомендует не сосредотачиваться на поиске идеального тайника, а на том, чтобы нарушать стереотипы, на которые рассчитывают воры. В частности, он привел несколько основных правил, которые могут значительно повысить безопасность домашнего имущества:

Распределение ценностей

Не храните все ценные вещи в одном месте, особенно в спальне. Разместите их в разных комнатах, таких как кухня или ванная.

Необычные тайники

Следует использовать предметы повседневного обихода, которые не привлекают внимания, например, вазу с откручивающимся дном, в которой можно спрятать мелочи.

Задержка преступника

Если повесить маленькую сумочку среди одежды в шкафу, преступник будет вынужден потратить больше времени на обыск дома.

Лент подчеркнул, что главное - чтобы вор потерял как можно больше времени во время поисков. Каждая дополнительная минута увеличивает риск обнаружения и уменьшает шансы на успешное совершение кражи, что позволяет лучше защитить свое имущество.

Другие полезные советы экспертов

Ранее эксперты объяснили, что делать, если орхидея начала гнить. По их словам, быстрым решением в этом вопросе является недорогой ингредиент, а именно корица.

Также диетологи рассказали, какие продукты никогда не стоит мыть в раковине. Например, промывание сырого мяса курицы, индейки, говядины и свинины на самом деле не удаляет возбудителей болезней с поверхности мяса.

Вас также могут заинтересовать новости: