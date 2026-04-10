Украинцы могут бесплатно получить техническое образование: 'Метинвест Политехника' открыла набор по ваучерам

Технический университет "Метинвест Политехника" продолжает программы бесплатного обучения по государственным ваучерам. Программа реализуется в сотрудничестве с Государственной службой занятости и охватывает востребованные технические и инженерные специальности.

Речь идет о государственном инструменте поддержки, который позволяет один раз пройти обучение за счет средств Фонда социального страхования на случай безработицы. Максимальная сумма ваучера составляет 33 280 грн: это позволяет полностью или частично покрыть стоимость образования. Во многих случаях обучение может быть фактически бесплатным для абитуриента.

Университет предлагает широкий перечень программ, связанных с реальным сектором экономики. Среди них – горное дело, металлургия, электротехника, автоматизация, робототехника, ИТ-направления, а также отдельные специальности в сфере экономики и управления. Обучение ориентировано на практические навыки, которые можно применять в работе.

Воспользоваться возможностью могут внутренне перемещенные лица, ветераны, люди с инвалидностью, граждане в возрасте от 45 лет с необходимым стажем, а также другие определенные категории. Обязательным условием является наличие предыдущего образования – профессионального довысшего или высшего.

Получить ваучер можно через Государственную службу занятости онлайн или в центре занятости, подав базовый пакет документов.

В приемной комиссии университета отмечают, что уже имеют опыт реализации такой программы и видят стабильный спрос среди тех, кто хочет сменить профессию или повысить квалификацию. Обучение по ваучерам – это не только возможность получить новое образование без значительных затрат, но и инструмент профессиональной переориентации: в условиях восстановления экономики такие программы призваны помочь украинцам адаптироваться к потребностям рынка труда.

