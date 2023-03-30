Часть братии монастыря перешла в ПЦУ еще вечером 29 марта. Эпифаний принял монахов под свою опеку.

Член Духовного собора Свято-Успенской лавры архимадрид Авраамий (Лотыш) сам обратился к митрополиту всея Украины Епифанию с просьбой утвердить его в составе ПЦУ.

На сайте ПЦУ отмечается, что Авраамия приняли в братию Православной церкви и уже назначили исполнять обязанности наместника лавры вместо митрополита УПЦ МП Павла.

Отдельно Авраамий обратился к братии УПЦ МП с призывом признать "новую каноническую реальность существования в Украине поместной Православной Церкви" и остаться в ПЦУ.

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В ответ УПЦ МП наказала Авраамия "запретом" в "священнослужении" за "уклонение в раскол и грубое нарушение присяги".

Также Епифаний обратился к правительству с просьбой предоставить в пользование лавре помещения для совершения богослужений, проживания братии и монастырской деятельности.

Митрополит Епифаний выразил надежду, что государство поможет защитить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны сторонников Московского патриархата.

Часть братии монастыря перешла в ПЦУ еще вечером 29 марта. Эпифаний принял монахов под свою опеку.

Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры - что известно

Монахов УПЦ МП выселяют из лавры после установленных доказательств нарушения договора об аренде со стороны Московского патриархата в пользовании госимуществом.

В то же время в УПЦ МП заявляют о давлении властей и не хотят покидать помещения.

Договор между администрацией заповедника и МП был заключен во времена президентства Януковича и позволял московским священникам пользоваться всеми храмами и помещениями бесплатно.

ПЦУ призвала священнослужителей УПЦ переходить в Православную Церковь.

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