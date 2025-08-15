Как объясняет Сили, российский диктатор может прийти к выводу, что продолжение переговоров поможет подорвать единство Запада и моральный дух Украины.

Независимо от результатов саммита в Аляске, российский диктатор Владимир Путин выйдет оттуда победителем – по крайней мере в краткосрочной перспективе. Такое мнение в материале для The Telegraph высказал британский журналист и политик Боб Сили.

По его словам, саммит между США и Россией очень льстит Москве. А для бывшего КГБиста Путина он также возвращает дни холодной войны, когда Советский Союз был равным Америке в экономическом и военном плане.

"Сегодня экономика России меньше экономики Италии, и, кроме сырья и ядерного оружия, это упадочная, средняя страна. Встречаясь с Трампом на равных, Путин может снова представить себя как лидера мировой арены, где правила устанавливают Россия, США (и Китай). Это полезный имидж для проектирования влияния, даже если оно льстит, чтобы обмануть", – пишет Сили.

Подкрепить российскую пропагандистскую ложь, вероятно, помогут и снимки с Аляски. А отсутствие Киева на переговорах позволяет "изобразить его как не более чем пешку", добавляет автор.

Для Путина важно избегать прямых переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, в том числе и потому, что Москва отказывается признавать Украину независимым государством. Для Путина "украинская идентичность является фальшивой конструкцией, формой ложного сознания, созданной врагами России для раскола единства восточных славян", пишет Сили. По его словам, это также одна из причин, почему Россия похищает украинских детей с оккупированных территорий – чтобы "перепрограммировать".

Кроме того, Путин все еще четко верит, что может отделить США под руководством Трампа от Великобритании и Европы. Разрыв трансатлантических связей был одной из долгосрочных целей Кремля, как при этом, так и при предыдущих режимах.

"Путин может использовать понятное стремление Трампа к миру, чтобы побудить президента США заставить Украину пойти на унизительную капитуляцию, отдав еще не завоеванные земли, что, в свою очередь, подорвет единство Украины. Затем Россия попытается использовать невоенные средства конфликта, чтобы дестабилизировать Украину, пока не сможет снова напасть на страну", – прогнозирует журналист.

Он отметил, что на последние годы правления у Путина есть три цели: превратить Россию в агрессивно антизападное государство, уничтожить Украину и подорвать авторитет НАТО. Первой цели он уже достиг, а над второй работает. Учитывая это, во время саммита на Аляске у Путина есть определенная работа.

Как объясняет Сили, российский диктатор может прийти к выводу, что продолжение переговоров поможет подорвать единство Запада и моральный дух Украины, в то время как российские оккупанты получают скромные успехи на передовой. С этой целью Путин может намекнуть на сделку или по крайней мере согласиться обсудить параметры будущих переговоров, чтобы дать Трампу "ощутимый результат".

Но в "школе переговорных тактик Кремля" перемирие и переговоры используются не столько для достижения длительного мира, сколько для ослабления воли противников, акцентирует автор. И невоенные средства войны так же важны, как и военные в российской доктрине.

"Итак, хотя этот саммит может быть частью мирного плана Трампа – и мы должны признать, что он по крайней мере пытается положить конец этой войне – он, вероятно, является также частью военного плана Путина. Путин хочет уничтожить независимую Украину. Он продолжает проявлять решимость и терпение в достижении этой цели, даже если его тактика меняется", – констатировал Боб Сили.

Переговоры Трампа и Путина на Аляске

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится на Аляске 15 августа. Накануне переговоров американский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он сказал, что следующая встреча будет важнее этой – и на ней могут присутствовать президент Украины и представители Европы.

Трамп также уверен, что российский диктатор не будет "играть с ним". Он добавил, что если встреча между ним и правителем РФ будет неудачной, "она закончится очень быстро".

