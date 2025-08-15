Сибига отметил, что никакие решения по миру не могут приниматься без участия Украины.

Решения о мире не могут приниматься без Украины, а переговоры принесут результат только после достижения прекращения огня. Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Х накануне встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Он отметил, что позиция Украины и наших партнеров на пути к миру является принципиальной и четкой - и заключается в том, что ее невозможно определить без Украины.

"Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Никто не хочет мира больше, чем европейцы. Но Россия видит свою главную цель в ведении войны. Россия предпочитает строить новые стены на нашем пути к справедливому и длительному миру. Она хочет запечатать нашу свободу", - заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что только благодаря единству, которое "сильнее российского империализма" можно достичь достойного мира, построенного на надежной безопасности.

Встреча на Аляске

Как известно, 15 августа на Аляске состоится встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным.

Бывший советник американского лидера Джон Болтон не исключает, что правитель РФ действительно согласится на прекращение огня, но вопрос в том, на каких условиях. По его словам, переговоры на Аляске могут воплотить Корейский сценарий в Украине - а временная линия разграничения между Южной и Северной Кореей является фактической границей уже десятки лет.

