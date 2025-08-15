Вместимость авианосца составляет до 90 самолетов.

Главный корабль новейшего класса авианосцев Военно-морских сил США USS Gerald R. Ford (CVN-78) является самым большим и самым современным авианосцем в мире.

Поставленный в 2017 году, он заменил корабль USS Enterprise (CVN-65), который пробыл на службе более 50 лет, пишет Slash Gear. Ford имеет более 23 новых или модернизированных системы по сравнению с классом Nimitz, включая два ядерных реактора A1B. Они производят на 150% больше электроэнергии, и этого достаточно для работы современных систем и будущих видов оружия

Этот корабль был спроектирован так, что для его работы требуется почти 700 членов экипажа меньше, чем для авианосца класса Nimitz. И это позволяет сэкономить более 4 миллиардов долларов на эксплуатационных расходах в течение 50-летнего срока службы.

"Его переработанная летная палуба, с меньшим, перемещенным островком и тремя лифтами на краю палубы вместо четырех, поддерживает до 160 вылетов в день, а в боевых условиях – до 220. Электромагнитная система запуска самолетов (EMALS) заменяет паровые катапульты, обеспечивая более плавный запуск для более широкого спектра самолетов, включая беспилотные системы. Усовершенствованная тормозная система (AAG) уменьшает износ самолетов во время посадки. Двухдиапазонный радар интегрирует системы X-диапазона и S-диапазона для лучшего отслеживания и наведения", – говорится в материале.

Кроме того, на авианосце CVN-78 оружейные лифты быстрее перемещают боеприпасы со складов на летную палубу. Это существенно сокращает время подготовки к боевым задачам.

Вместимость авианосца составляет до 90 самолетов, включая F-35C, F/A-18E/F Super Hornet, E-2D Hawkeye, EA-18G Growler. Также там могут садиться вертолеты MH-60.

Этот авианосец был создан для доминирования в воздухе и на море, отмечают авторы. Это не просто еще один военный корабль. USS Gerald R. Ford является стратегической платформой, которая обеспечивает ВМС США превосходство в воздухе на долгие годы.

Строительство и модернизация авианосца USS Gerald R. Ford

Киль корабля заложен в 2009 году. В 2017-м он был введен в эксплуатацию. Первая посадка самолета с фиксированным крылом состоялась всего через несколько дней после ввода судна в эксплуатацию. Тогда на палубу сел самолет F/A-18F Super Hornet.

В период с 2019 по 2021 год корабль прошел период послепоставочных испытаний и тестирований, который длился 18 месяцев. За это время авианосец прошел 11 независимых испытаний на ходу и испытания на полный удар корабля, чтобы доказать его живучесть в условиях имитированных боевых действий.

В марте 2022 года была завершена сертификация летной палубы и сертификация центра управления воздушным движением авианосца. Впоследствии авианосная эскадрилья 8 провела операции для показа своих возможностей.

Боевые развертывания USS Gerald R. Ford

В 2023 году под командованием капитана Рика Берджеса USS Gerald R. Ford завершил свое первое боевое развертывание. Тогда было совершено более 10 000 вылетов самолетов. Корабль получил две награды Battle "E" Efficiency, две награды CNO Aviation Safety Awards, награду контр-адмирала Джеймса "Джиг Дога" Рамаджа и кубок Баттенберга за лучший корабль флота.

"К июню 2025 года "Форд" готовился к своему второму развертыванию с ударной группой, включающей пять эсминцев с управляемыми ракетами и авиационную группу Carrier Air Wing 8. В июле 2025 года он вошел в Средиземное море после прохождения Гибралтарского пролива, что стало еще одной вехой в его оперативной истории. Каждое развертывание демонстрирует способность корабля интегрировать самые современные системы в реальные миссии", – пишет Slash Gear.

Адаптивность для изменений в будущем

Сейчас USS Gerald R. Ford не имеет себе равных, и его конструкция обеспечивает адаптивность на десятилетия вперед. Ядерная силовая установка обеспечивает как скорость, так и электрическую мощность для интеграции будущих систем без структурных переделок судна. Модульные внутренние пространства позволяют быстро переконфигурировать корабль для новых технологий. В то же время компоновка палубы и системы управления вооружением оптимизированы для операций беспилотных и автономных летательных аппаратов в будущем.

"Боевая устойчивость корабля была подтверждена в ходе суровых испытаний, а его системы укреплены для использования в условиях боевых действий. Современная автоматизация не только уменьшает нагрузку на экипаж, но и повышает эффективность борьбы с повреждениями в бою. EMALS и AAG обеспечивают возможности запуска и возвращения на базу для более широкого спектра самолетов с уменьшенной нагрузкой на планер", – добавляют авторы.

С дополнительными кораблями этого класса, такими как USS John F. Kennedy и USS Enterprise (хотя он не будет запущен в течение нескольких лет), класс USS Gerald R. Ford станет основой военно-морской мощи США на следующие полвека.

