В пятницу, 15 августа, сильной магнитной бури на Земле нео жидается, но метеочувствтиельные люди могут ощутить некое недомогание.
По данным NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США), максимальный трёхчасовой Kp-индекс не превысит 4. Это указывает на спокойную геомагнитную обстановку - магнитных бурь не ожидается
Согласно прогнозу BGS (Британская геологическая служба) перед выходными средняя активность будет в категории QUIET (тихая), с возможным переходом в более активное стсояние, но без магнитных бурь
Для большинства людей сегодняшний день буде комфортный, без заметного влияния геомагнитной активности. Чувствительные к атмосферным и космическим изменениям могут слегка ощутить слабый дискомфорт.
Магнитные бури - как защититься
В дни, когда на Земле длится магнитная буря, метеочувствительным рекомендуется:
- пить больше воды и избегатьлишнего кофеина;
- больше спать и не перегружать себя;
- гулять на свежем воздухе, чтобы сохранить тонус.