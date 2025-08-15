15 августа - геомагнитная обстановка останется спокойной, без бурь уровня G1 и выше.

В пятницу, 15 августа, сильной магнитной бури на Земле нео жидается, но метеочувствтиельные люди могут ощутить некое недомогание.

По данным NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США), максимальный трёхчасовой Kp-индекс не превысит 4. Это указывает на спокойную геомагнитную обстановку - магнитных бурь не ожидается

Согласно прогнозу BGS (Британская геологическая служба) перед выходными средняя активность будет в категории QUIET (тихая), с возможным переходом в более активное стсояние, но без магнитных бурь

Видео дня

Для большинства людей сегодняшний день буде комфортный, без заметного влияния геомагнитной активности. Чувствительные к атмосферным и космическим изменениям могут слегка ощутить слабый дискомфорт.

Магнитные бури - как защититься

В дни, когда на Земле длится магнитная буря, метеочувствительным рекомендуется:

пить больше воды и избегатьлишнего кофеина;

больше спать и не перегружать себя;

гулять на свежем воздухе, чтобы сохранить тонус.

Вас также могут заинтересовать новости: