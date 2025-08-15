15 августа украинцы отмечают несколько церковных и светских праздников.

В народном календаре выделяется 15 августа - особенная дата, полная различных верований и примет. В нашей стране отмечает день города один областной центр, а о том, какой сегодня церковный праздник, важно знать всем православным верующим. А ещё поздравления получают представители одной редкой профессии.

Какой сегодня праздник в мире

Некоторые рожденные в сегодняшнюю дату люди прославили себя на века - полководец Наполеон Бонапарт, писатель Вальтер Скотт, философ Шри Ауробиндо, археолог Томас Лоуренс, физик Луи де Бройль, биохимик Тереза Кори, актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лоуренс.

Международные праздники сегодня отсутствуют, но в других странах есть собственные поводы для празднования: в Индии и Конго - День независимости, в Польше - День вооруженных сил, в Румынии - День ВМФ, в Коста-Рике - День матери.

Какой сегодня праздник в Украине

Трое выдающихся украинских именинников родилось в эту дату - культурный деятель Юрий Круликовский, гимнастка Лилия Подкопаева, военнослужащий ВСУ Василий Богач.

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День археолога, посвященный ученым, которые открывают и изучают древние находки. Только благодаря им мы знаем, как жили наши далекие предки.

Также о том, что сегодня за праздник, могут знать тернополяне, ведь 15 августа наступает День Тернополя, важного культурного центра Галиции. Именно этот день считается датой основания города.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю христиане отмечают важное событие - Успение Пресвятой Богородицы, когда Дева Мария закончила земной путь. В христианстве это радостное торжество, ведь Богоматерь перешла в вечную жизнь. Также в эту дату чествуют Успенскую икону Киево-Печерской лавры.

В старом стиле 15 августа чествовали Стефана, мученика и Папу Римского.

Какой праздник 15 августа в народе

Поскольку приближалась осень, у людей было немало поговорок о предстоящем сезоне:

какая погода 15 августа, такой будет и осень;

если жарко, то бабье лето будет затяжным;

много паутины между деревьями - к теплой зиме;

если появился густой туман, то уродятся грибы.

Славяне называли праздник сегодня Первая Пречистая и посвящали началу жатвы. В полях собирали первое в этом году зерно и затем несли для освящения в церковь. Из святой муки готовили хлеб, которым угощали нуждающихся. У молодежи начинался период свадеб.

Успение считается женским праздником - девушки могут помолиться Божьей Матери о счастливом замужестве, здоровье детей, удаче в делах. Есть поверье, что если женщина попросит в молитве прощения грехов, то они действительно простятся.

Что нельзя делать сегодня

По украинским обычаям 15 августа - праздник, крайне неудачный для ссор и выяснения отношений, а также матерной ругани. Под запретом стрижка, тяжелый физический труд, рукоделие, уборка. Церковь советует посвятить это большое торжество молитве и добрым делам.

