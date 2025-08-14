Он считает, что это не конкретный законодательный шаг для облегчения жизни молодежи.

Смягчение возможностей выезда за границу для украинской молодежи и увеличение размера стипендий является сигналом от власти для граждан. Такое мнение высказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире КИЕВ24.

Эксперт считает, что смягчением правил выезда молодежи за границу, на самом деле, власть готовится к постепенному завершению боевых действий.

"Я не могу отвечать за законодателей об этом, как это будет происходить, но вот такой посыл, что в государстве рассматривается увеличение размера стипендий, решение о введении дополнительной вступительной сессии зимой и ослабление ограничений на выезд, то это признак того, что где-то уже рядом находится окончание военных действий и перемирие", - сказал он.

По его мнению, это сигнал для того, чтобы поддержать общество:

"Когда это будет введено - это уже вторая или третья очередь"

Он добавляет, что это не конкретный законодательный шаг для облегчения жизни молодежи, а больше посыл, что есть надежда на окончание войны.

Смягчение относительно выезда за границу для молодежи

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложилразрешить украинцам до 22 лет выезжать за границу. Вопрос должен быть проработан совместно с военным командованием. Глава государства уточнил, что сейчас "есть ограничение 18 лет на границе".

Народный депутат Сергей Евтушок напомнил, что в Украине мужчины с 18 лет становятся военнообязанными и такой статус имеют до 60 лет, согласно законодательству. Нардеп пояснил, что именно это и дает ему основания считать, что выезд будет дозаволен не всем мужчинам от 18 до 22 лет, а только определенным категориям.

