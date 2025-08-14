Православный праздник сегодня нужно провести в мире и согласии и избегать некоторой работы.

15 августа в новом церковном календаре один из двенадцати великих праздников - Успение Пресвятой Богородицы, который символизирует завершение земного пути Божией Матери. В этот же день Церковь чтит икону Успения Божией Матери Киево-Печерской, которая считается чудотворной и почитается верующими как заступница и защитница. Какие обычаи и приметы связаны с этой датой, а какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

15 августа (28 августа по старому календарю) православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы и день памяти Киево-Печерской иконы Успения Божией Матери.

Успение Пресвятой Богородицы - это тихий и светлый праздник, он завершает годовой круг двунадесятых торжеств и символизирует окончание земного пути Девы Марии. Этот момент запечатлен на одной из древнейших святынь Киево-Печерской лавры - иконе Успения Пресвятой Богородицы.

По преданию, Киево-Печерскую икону Успения Богородицы вручила четырем строителям Успенского собора сама Богородица, это произошло во Влахернском храме. Те затем передали святыню преподобным отцам Антонию и Феодосию Печерским. Долгое время, с XVII века и до начала XX столетия, икона находилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры над Царскими вратами.

К святыне обращались за заступничеством в тяжкие времена, в том числе во время осады Чигирина турками и татарами в 1677 году. Во время Второй Мировой войны, в период немецко-фашистской оккупации Киева, образ передали в Музей западного и восточного искусства, а в январе 1944 –го вместе с другими святынями вывезли в Восточную Пруссию. Есть данные, что икона погибла в феврале 1945 года под Кенигсбергом. Сейчас в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры хранится список иконы, написанный в первой половине XIX века.

Также в этот день почитают еще несколько образов Божией Матери - Ацкурской, Цилканской, Влахернской, Бахчисарайской.

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарю - 15 августа вспоминают о жизни первомученика Стефана, папы Римского.

С какими молитвами обращаются к Богородице, что можно и что нельзя делать сегодня

В праздник Успения принято идти в храм или же можно помолиться Богородице дома – у Божией Матери просят здоровья, благополучия, исцеления от душевных и телесных недугов.

Считается, что женщинам в Успение прощаются все грехи за прошедший год, но для этого нужно искренне покаяться и помолиться. Особым почитанием в этот день пользуется икона Успения - перед ней обращаются к Божией Матери с любыми просьбами, просят избавить от пагубных привычек и дурных мыслей. В храмах в это праздник проходят праздничные литургии, священнослужители облачаются в голубые одежды - это цвет Богородицы.

В народе праздник называют Первая Пречистая – всего их три: Первая - 15 (28) августа, Вторая - 7 (21) сентября, Третья - 1 (14) октября.

Праздник Первой Пречистой связывают с окончанием летних полевых работ. После окончания Успенского поста устраивают богатые застолья и помогают нуждающимся - этот день особенно благоприятен для милосердия. Также с Успения начинается свадебная пора, а сватовство в этот день считается доброй приметой.

Церковь в день Успения Пресвятой Богородицы призывает хранить мир в душе. Под строгим запретом ссоры, злость, сплетни, клевета, зависть, месть и отчаяние.

В народе верят, что словесные перепалки в этот день могут обернуться тяжелыми конфликтами. Не следует в этот день суетиться, шуметь, пользоваться острыми предметами без особой нужды.

Особый запрет касается женской работы - 15 августа нельзя убирать, стирать, готовить или заниматься рукоделием, не рекомендуется в этот день и стричь волосы - говорят, так можно "укоротить" жизнь.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 15 августа

По погоде на этот день судят, каким будет сентябрь, осень и даже зима:

день теплый - бабье лето будет прохладным, а жара в сентябре не задержится;

много паутины - зима будет без снега;

дождь пошел - весь сентябрь будет лить;

с утра густой туман - к богатому урожаю грибов.

Считается, что с Успенья солнце "засыпает", дни начинают заметно убывать. Самая благоприятная примета этого дня - радуга, она обещает теплую и солнечную осень, без ранних холодов.

