В Успение Пресвятой Богородицы поздравьте родных и отправьте им трогательное пожелание.

15 августа в Успение Пресвятой Богородицы поздравьте родных. Мы вспоминаем, как Дева Мария вознеслась на небеса. Этот праздник является символом победы над смертью и надежды на то, что каждый верующий может достичь вечной жизни.

Мы собрали красивые открытки и душевные поздравления с Успением Богородицы, которые тронут каждого. Поделитесь ими с близкими и пожелайте мирного неба.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы

Пусть сегодняшний светлый праздник очистит душу от негатива, печалей, обид. Пусть наладятся отношения с близкими, а в жизни будет гармония. Желаю достатка, уюта, радости, сбывшихся надежд.

***

Поздравляю с торжеством! Пускай Богородица бережет от бед, подсказывает верную дорогу к счастью, утешает в горе и благословляет во всех начинаниях!

***

Поздравляю со светлым Богородичным Успением. Пусть этот день принесет только всё самое лучшее - веру в чудо, позитивные вести, хороших помыслов. Пусть близкие станут надежной опорой, а недруги забудут о неприязни. Желаю находить душевное утешение и ответы на вопросы в вере.

***

Шлю свое поздравление с Успением Богородицы и хочу пожелать взаимной любви к миру, телесного и душевного здоровья, легкости на сердце. Пусть жизнь будет полна приятных сюрпризов. Желаю никогда не знать горя, болезней, разочарований.

***

В Успение Пресвятой Богородицы желаю радостной и безоблачной жизни, удовольствия от каждого прожитого дня, согласия в семье. Пусть сбудется всё задуманное, а близкие окружают заботой. Желаю верить в чудеса и видеть, как они случаются.

***

В радостный день Успения благословляю вас на радость, безупречное здоровье, воплощение мечты. Пусть Божья Мать станет проводником по тернистому жизненному пути к счастью. Удача приходит к тем, кто в неё верит, чего вам желаю.

***

Прекрасный праздник Успения пускай приносит в каждый украинский дом хорошие новости, надежду, достаток. Желаю, чтобы и в вашей семье все были счастливы и дружны, а неприятности даже не ступали на порог. Желаю искренне верить в Бога и божью милость!

