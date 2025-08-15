Квигли отметил, что Путин, как и любой диктатор, признает только силу.

Встречаясь с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пытается выиграть время.

Такое мнение высказал американский конгрессмен Майк Квигли. В комментарии Sky News он сказал, что Путин, как и любой диктатор, признает только силу.

Но глава Кремля не видит этого в Трампе. По словам Квигли, Путин видит в своем американском коллеге человека, который дал пройти нескольким дедлайнам и ультиматумам.

Видео дня

"Почему президент Зеленский не там? Почему Трамп дал пройти шести дедлайнам? Я думаю, что то, что вы видите, – это то, как президент [Трамп] пытается выиграть себе немного времени", – приводятся его слова в материале.

По его мнению, Трамп "перескочил" на сторону российского лидера. Он также считает, что американский президент "надеется, что с Путиным произойдет что-то магическое", поэтому и организовал этот саммит на Аляске.

"Тем временем россияне медленно продвигаются вперед, захватывая дополнительные территории", – добавил Квигли.

Встреча на Аляске: другие мнения

Как известно, 15 августа на Аляске состоится встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным. Бывший советник американского лидера Джон Болтон не исключает, что правитель РФ действительно согласится на прекращение огня, но вопрос в том, на каких условиях. По его словам, переговоры на Аляске могут воплотить Корейский сценарий в Украине – а временная линия разграничения между Южной и Северной Кореей является фактической границей уже десятки лет.

В свою очередь, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, кандидат политических наук Игорь Рейтерович сказал в интервью УНИАН, что независимо от результата переговоров на Аляске, Путин уже в плюсе. Он не просто вышел из изоляции, а вышел сразу на уровень Соединенных Штатов. При этом Рейтерович отметил, что для Трампа эта встреча представляет "серьезный риск".

Вас также могут заинтересовать новости: