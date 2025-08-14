При этом, по словам Рейтеровича, для Трампа эта встреча несет "серьезный риск".

Как бы ни прошла встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа, сам факт переговоров на Аляске уже является для правителя РФ плюсом. Такое мнение высказал руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, кандидат политических наук Игорь Рейтерович.

"Как бы эта встреча не закончилась, для него (Путина, – ред.) это уже плюс. Он не просто вышел из изоляции, а вышел сразу на уровень Соединенных Штатов (а он уже помешан на том, что ему надо общаться напрямую с американцами, президентом Соединенных Штатов). То есть, он уже не президент-изгнанник, который выбирает страны, куда ему вообще можно поехать, а он летит в США. И делает это в такое себе критическое для себя время, когда, казалось бы, перспектив у него никаких нет", – пояснил он в интервью УНИАН.

При этом, по словам Рейтеровича, для Трампа эта встреча несет "серьезный риск". Инициировав эти переговоры, американский лидер "очень много поставил "на стол", добавил эксперт.

"Если это будет тотальный провал, его свои же республиканцы, свои же медиа просто смешают с грязью. Кстати, как это уже было в 2018 году, когда он также встречался с Путиным и это была очень слабая встреча с его стороны, его тогда разнесли в пух и прах. Однако с другой стороны, Трамп, если сможет о чем-то договориться (как минимум, о прекращении огня – что может быть ключевой темой, которую он будет поднимать), реально сможет рассчитывать на Нобелевскую премию мира. По крайней мере, он имеет на это надежду. И это, кстати, играет нам на руку. Ведь эти его надежды означают, что Трамп ради них должен постараться убедить Путина в том, что надо заканчивать войну", – продолжил он.

В то же время эксперт отметил, что у россиян есть "определенное стратегическое видение". Когда они начинали свое полномасштабное вторжение в Украину, то, очевидно, действительно рассчитывали, что все завершится за 2-3 недели. Но все пошло иначе, и враг свои планы перестроил, добавил Рейтерович.

По его мнению, поскольку сейчас тема перемирия, тема прекращения огня выходит на первый план, в России поняли, что им не удастся убедить Трампа сделать по их сценарию. В Москве хотели провернуть все по схеме "сначала договариваемся о каком-то там мирном соглашении, пока договариваемся – воюем, и только когда подписываем мирное соглашение, тогда прекращаем воевать".

"Нет. Придется все же принимать какой-то вариант перемирия, а потом уже каких-то переговоров. И они, на всякий случай, действительно готовят себе возможности для того, чтобы очень быстро это перемирие сорвать, обвинив, конечно, Украину. К примеру, мы знаем, насколько сейчас критическая ситуация во временно оккупированном Донецке с водой. И россияне говорят, что эти проблемы они смогут решить только тогда, когда "освободят" Славянск. После гипотетического перемирия они могут придать этой истории совсем другое звучание, подавая эту ситуацию как некий "геноцид" со стороны Украины", – пояснил эксперт.

Рейтерович отметил, что Россия уже употребляет такие термины. Правда, пока это направлено только на "внутреннего пользователя". Но впоследствии россияне могут вывести это на международный уровень, и Украине "к этому тоже надо готовиться", констатировал он.

Переговоры Путина и Трампа

15 августа на Аляске состоятся переговоры между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Накануне встречи Трамп заявил, что российский диктатор не будет "играть с ним". Он также сказал, что вторая встреча будет более важной. И на ней могут присутствовать как Владимир Зеленский, так и представители Европы.

Бывший советник Трампа Джон Болтон не исключает, что Путин действительно может согласиться на прекращение огня в Украине, но вопрос в том – на каких условиях.

"Если будет прекращение огня вдоль действующей линии контроля, а затем начнутся переговоры, это может стать новой границей между Украиной и Россией – так же как это произошло после начала переговоров о перемирии в Корее 1953 года. И это до сих пор граница между Северной и Южной Кореей. Понятно, что с точки зрения Украины это не является хорошим результатом", – сказал Болтон.

