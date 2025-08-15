В то время решение этой проблемы было нереальным.

Французский физик Александр-Эдмон Беккерель, работая с электролитами в 1839 году, обнаружил, что освещение некоторых материалов солнечным светом приводит к возникновению электрического тока. Именно это открытие считается первым наблюдением фотоэлектрического эффекта, который в дальнейшем стал основой современной солнечной энергетики.

То, что начиналось как научное любопытство, со временем оказалось решением одной из величайших проблем человечества — изменения климата, пишет Ecoticias. Чтобы справиться с этой задачей, нужны роботы. И если они способны решить одну из крупнейших проблем Земли, значит история 1839 года стал реальностью.

Команда Массачусетского технологического института рассматривает компанию Charge Robotics как ключ к превращению научной фантастики в реальность, создавая более чистую энергетику и продолжая линию "мифа 1839 года" о солнечной энергии.

Солнечная энергия с роботизированным уклоном

Солнечные панели предлагают доступное и экологически чистое решение, но их установка требует больших затрат времени. Charge Robotics, основанная выпускниками MIT Максом Джастицем и Бэнксом Хантером, создала переносные роботизированные фабрики, призванные автоматизировать самую сложную часть установки панелей.

"Солнечные блоки" представляют собой секции длиной 12 метров, которые доставляются автономными машинами прямо на место установки в рамках крупных солнечных парков. Каждый блок весит примерно 360 килограммов, включая панели, металлические крепления и системы слежения.

Упрощение и ускорение этого процесса — главная цель стартапа.

Развитие научного прорыва 1839 года

По теории Александра-Эдмона Беккереля о фотоэлектрическом эффекте, открытой в 1839 году, преобразование солнечного света в электричество стало настоящим прорывом. Однако на практике он оказался недостижимым и потребовал более века, чтобы солнечные элементы начали производиться массово и экономически выгодно.

С 2024 года солнечная энергия получила более широкое распространение, но строительство солнечных ферм всё ещё не поспевает за мировыми потребностями.

Команда MIT пытается решить эту проблему через Charge Robotics.

Ускоряя процесс установки, Charge Robotics стремится сделать солнечные технологии доступнее и гибче. Современные системы компьютерного зрения позволяют устанавливать панели быстрее и безопаснее для рабочих.

Идея Charge Robotics появилась не благодаря крупным инвестициям, а из наблюдений Хантера и Джастица за ручной сборкой солнечных панелей у себя во дворе. Поездка в пустыню Мохаве, где они увидели рабочих, собирающих сотни панелей вручную, окончательно убедила их в необходимости автоматизации.

Чтобы ускорить внедрение идеи, основатели провели испытания вместе с SOLV Energy — одним из крупнейших установщиков солнечных ферм в США, и смогли привлечь впечатляющие 22 миллиона долларов инвестиций. Их роботы были доработаны, а отдельные детали созданы с помощью 3D-печати, что позволило устранить технические преграды для коммерциализации.

