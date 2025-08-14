Для крокодилов "сёрфинг" начинается в течение часа после смены прилива, поскольку именно в это время они начинают дальние путешествия.

Самая крупная рептилия, живущая на Земле сегодня, - гребнистый крокодил (Crocodylus porosus), несмотря на свои огромные размеры, не очень хорошо плавает.

Как пишет IFLScience, это заставило учёных задуматься о том, как им удалось распространиться на стольких островах в южной части Тихого океана. Оказывается, они любят "заниматься сёрфингом".

Исследование, опубликованное ещё в 2010 году, стало первым, представившим эту новость. В нём 27 взрослых крокодилов в австралийской реке Кеннеди были оснащены гидролокаторами, а их перемещения отслеживались с помощью подводных приёмников в течение 12 месяцев. К концу исследования у них было 1,2 миллиона точек данных о флоте гребнистых крокодилов, и это пролило свет на некоторые интригующие факты об их способах передвижения.

Интересно, что для крокодилов, похоже, "сёрфинг начинается" в течение часа после смены прилива, поскольку именно в это время они начинают дальние путешествия. Это означало, что они могли, по сути, скользить по океанским течениям, а когда прилив стихал, выбирались на берег и ждали прилива.

В своих приключениях они путешествовали на огромные расстояния, регулярно преодолевая более 50 километров от дома до устья реки и даже выходя в открытое море. Такие передвижения совершались рывками по 10 километров при хорошей волне.

Затем результаты были сравнены с результатами наблюдений за крокодилами, которых отслеживали во время морских путешествий, и показали, что такое же поведение, как серфинг, характерно и для их перемещений в открытом море. Таким образом появилось объяснение тому, как эти универсальные гиганты, которые не являются лучшими пловцами, смогли так успешно заселить многие острова Южной части Тихого океана. Автор исследования доктор Хэмиш Кэмпбелл из Университета Квинсленда заявил:

"Эстуарные крокодилы встречаются островными популяциями по всему Индийскому и Тихому океанам, и, поскольку они являются единственным видом крокодилов, обитающих в морской воде, обитающим на этой обширной территории, вероятно, происходит регулярное смешивание между островными популяциями. Поскольку эти крокодилы плохо плавают, маловероятно, что они переплывают обширные океанские пространства. Но они могут долгое время находиться в соленой воде без еды и питья, поэтому, перемещаясь только при благоприятных поверхностных течениях, они могли бы преодолевать большие расстояния по морю".

По его словам, это не только помогает объяснить, как крокодилы перемещаются между океаническими островами, но и подтверждает теорию о том, что крокодилы в ходе своей эволюции преодолевали крупные морские преграды.

Интересно, что среди самых впечатляющих показателей - самец длиной 3,84 метра, который вышел из реки Кеннеди и проделал 590-километровый путь к западному побережью полуострова Кейп-Йорк за 25 дней, используя сезонные течения в заливе Карпентария. Также был самец длиной 4,84 метра, который преодолел 411 километров всего за 20 дней, дождавшись, когда известные своей силой течения Торресова пролива изменят направление в его пользу.

Новости об изучении крокодилов

В свои 124 года Генри официально является старейшим известным крокодилом в мире, некоторые из которых оказались на грани вымирания. Он не только прожил долгую жизнь, но и стал отцом тысяч потомков. Генри проживает в Центре охраны природы Crocworld в Южной Африке, где он продолжает процветать, несмотря на свой возраст.

Огромный крокодил достигает более 5 метров от морды до хвоста и весит ошеломляющие 700 килограммов.

