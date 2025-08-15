Операторы российских дронов имеют четкое представление о том, кого они атакуют.

В июле российские оккупационные войска втрое увеличили количество атак по украинским чрезвычайникам. За месяц Sky News верифицировал 16 таких атак.

Отмечается, что российские войска открыто публикуют кадры поражения транспорта украинских спасателей. Всего с января 2024 года команда Sky News Data & Forensic обнаружила 82 случая атак на автомобили украинских служб со стороны России, анализируя пресс-релизы.

При этом в это число не вошли случаи, когда спасательные автомобили были целью российских войск, но не были поражены. Также не учтены атаки на сотрудников экстренных служб, где не фигурировал транспорт.

Большое количество инцидентов свидетельствует о систематических атаках РФ и на гражданский медицинский персонал, что прямо запрещено Женевской конвенцией.

"Россияне нацеливаются на машины скорой помощи, чтобы подорвать волю украинцев к борьбе. Они хотят убедить украинцев не становиться медиками, не быть волонтерами, они хотят сделать это как можно более опасным, и они не имеют уважения к человеческой жизни, поэтому они не будут придерживаться никаких международных законов", – сказала в интервью Sky News Мелинда Харинг, старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council.

Она также подчеркнула, что Россия предпочитает тактику двойного удара: происходит атака, спасатели выезжают на место, а затем "происходит второй удар, чтобы уничтожить спасателей".

"[Россия] достаточно агрессивно использует эту тактику в Украине. Мы видели это в Одессе, мы видели это в Запорожье, мы видели это в Днепре и Харькове. В каждом крупном городе", – говорит Харинг.

Максим Курчик, глава Херсонской областной муниципальной службы по чрезвычайным ситуациям также заявил, что оккупанты "любят наносить двойные удары, когда мы прибываем на место, и пытаются атаковать нас снова":

"Россияне следят за нами, и в своих социальных сетях предупреждают, что мы являемся для них приоритетной целью. На нас охотятся".

Виталий Побережный, исследователь украинской следственной группы Truth Hounds, сказал Sky News, что операторы российских дронов имеют четкое представление о том, кого они атакуют. Они видят форму и отметки медиков и спасателей, которые трудно с чем-то спутать.

Внимание на российские атаки по чрезвычайным службам Украины обращали и в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Там это назвали военным преступлением.

"Осуществление нового удара по тому же месту или объекту в то время, когда медицинские работники и другие спасатели, как известно или можно предположить, находятся на месте происшествия для оказания помощи жертвам, вызывает серьезную обеспокоенность, как минимум, относительно отсутствия достаточных мер предосторожности, необходимых согласно МГП [международному гуманитарному праву] для минимизации вреда, причиненного гражданскому населению. Если задокументированные атаки были проведены с целью убийства или ранения спасателей или других гражданских лиц, они составляют преднамеренные атаки на гражданских лиц, что является военным преступлением", – говорится в отчете за июль 2024 года.

Атаки на спасателей

В среду, 6 августа, российские террористы ударили по Никополю Днепропетровской области. Когда на месте атаки работали спасатели, враг атаковал во второй раз.

Тогда погиб 23-летний спасатель Даниил Хижняк. Еще трое работников ГСЧС получили ранения.

Непоправимые потери Государственная служба по чрезвычайным ситуациям понесла и в июне. Только в Киеве россияне убили трех спасателей, еще 19 ранили во время ликвидации последствий предыдущих ударов. Ранения во время ликвидации последствий ударов РФ получили и спасатели Тернополя.

