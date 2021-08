Женщина-врач и ее муж-бизнесмен хотели отвести своего ребенка поплавать, вместо этого они получили "доброжелательное приветствие" от украинцев.

В Ужгороде в бассейн не пустили супругов и их ребенка, которые приехали в Украину из Индии. Семье не разрешили купаться из-за их цвета кожи.

О возмутительной ситуации в Facebook рассказала подруга супругов из Индии, передает издание "Первый".

На выходных индийская семья решила погулять по Ужгороду вместе со своим 6-летним ребенком и подругой Татьяной Анталик, которая и сообщила о скандальном инциденте. На людей, приехавших в Украину из Индии, довольно претенциозно смотрели прохожие, однако это не стало самым большим разочарованием.

Ребенок супругов увидел бассейн, расположенный в парке Горького. Мальчик очень просил, чтобы родители его туда повели. Конечно, отказать ребенку в жару было трудно. Однако у бассейна семья из Индии не увидела гостеприимства от украинцев.

Компанию впустили посмотреть на бассейн, однако когда подруга супругов пошла в кассу, чтобы оплатить купание ребенка, она встретилась с расизмом.

"Ребенок еще больше загорелся и я снова вернулась к кассе, а от кассы я выбежала на улицу, раз за разом прокручивая в голове то, что я услышала...знакомые побежали за мной: "what happened? why? what's wrong? we have a vaccination passport!", а мне казалось, что я не понимаю ни английский, ни украинский язык. Все что мы хотели, чтобы шестилетний мальчик немного поплескался (мама и папа не планировали "загрязнять" чистые воды этого "величественного сооружения")" - написала возмущенная украинка.

Так, ребенку из Индии не дали покупаться в бассейне, что очень разочаровало подругу семьи. Мать мальчика приехала в Украину на курсы по стоматологии, потому что она работает врачом. Ее муж - бизнесмен. Вся семьи имела опрятный вид, у них есть паспорта о вакцинации от коронавируса.

В комментариях пользователи разделились. Одни пишут, что им стыдно за украинцев, которые так обижают людей только из-за цвета их кожи. Другие же считают, что семью из Индии могли не пустить в бассейн, потому что те якобы могли "испачкать" воду купанием в одежде.

Автор: Полина Кузенко