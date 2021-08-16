Они бросали животное в воду и снимали это на камеру мобильного телефона. При этом они радовались и смеялись.

В селе Солотвин Житомирской области дети издевались над собакой ради лайков в интернете.

Они бросали животное в воду и снимали это на камеру мобильного телефона. При этом они радовались и смеялись.

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О жестоком инциденте сообщила зоозащитница Ирина Мурга в Instagram. По ее словам, девочка, которая так грубо обращается с животным, живет в пгт Коцюбинское.

"Первое, что мы сейчас сделаем - напишем заявление в полицию по факту пропаганды и жестокого обращения с животными! Также собираем всю информацию о том, что это за собачка на видео и какова ее судьба после действий этих уродов (и той, что бросала и тех, что снимали видео)", - написала Ирина.

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Автор: Иван Бойко