Пленки НАБУ: Галущенко прокомментировал свое отстранение от должности

Обещает защищаться в юридической плоскости и доказывать свою позицию.

Министр юстиции Украины Герман Галущенко отреагировал на решение правительства об отстранении его от должности министра юстиции Украины в связи с тем, что Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура обнародовали новые аудиозаписи разговоров участников схемы масштабного хищения средств в АО "Энергоатом", среди которых, вероятно, может и он, когда находился на посту министра энергетики.

"Говорил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Полностью согласен: нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями", - написал Галущенко в Facebook.

Он заявил, что не держится за должность министра. "Считаю, что отстранение на время расследования - это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию", - заявил Галущенко.

Пленки НАБУ - что известно о роли Галущенко

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 ноября, утром Кабинет министров решил отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что на внеочередном заседании правительства. приняли решение об отстранении. Решением правительства возложили исполнение обязанностей министра на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.

Обнародованные 11 ноября НАБУ и САП аудиозаписи разговоров участников схемы масштабного хищения средств в АО "Энергоатом", вероятно, содержат и разговоры бывшего министра энергетики и нынешнего министр юстиции Германа Галущенко. В частности, относительно участия в этих схемах, "откатах".

