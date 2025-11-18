Ивановская считает, что надо "последовательно перекрывать" каналы распространения враждебных нарративов.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что Telegram в Украине нужно заблокировать, иначе "здесь Украины не будет". Об этом она сказала в интервью на Радио Свобода.

"Это необходимо сделать. Если мы стратеги, если мы думаем о завтра, если мы думаем об Украине украинской, а в принципе другой не будет или будет просто названа территория... но здесь Украины не будет, если мы не начнем последовательно перекрывать эти каналы распространения враждебных нарративов, враждебной пропаганды", - отметила Ивановская.

Также она подчеркнула необходимость "более продуктивно использовать 15 статью закона о культуре".

"То есть вносить в списки тех исполнителей, скажем, российских, которые поддерживают политику своего государства - политику агрессии, политику уничтожения, и это моя мечта, чтобы крупные международные стриминговые платформы учитывали законодательство страны, которая страдает в этой ужасной войне", - сказала омбудсмен.

В то же время она не считает, что блокировка телеграма может вызвать обвинения в ограничении свободы выбора. По ее словам, подобное мы уже прошли, когда была заблокирована сеть "ВКонтакте".

"Здесь очень важно получить технический инструмент, потому что многие отрицают, говорят, что это нереально. Но все-таки это вопрос более политический", - добавила Ивановская.

Другие заявления о необходимости блокировки Telegram в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснял, нужно ли заблокировать TikTok и Telegram в Украине. По его словам, Украина уже имеет опыт запрета российских соцсетей, мол, ранее на замену ресурсам "Вконтакте" и "Одноклассники" зашли зашли американские Twitter (с 2023 года - "X") и Facebook. Он считает, что если что-то запрещать, то надо предложить альтернативу, иначе процесс может "выйти абсолютно из-под контроля".

