Переименование проспекта было предвыборным обещанием Труханова.

Одесский окружной административный суд не позволил вернуть проспекту Небесной Сотни старое название имени маршала Жукова.

Об этом в Facebook сообщила местная депутат от "Европейской солидарности" Жанна Мандриченко.

Речь идет об отмене судьями распоряжения Труханова №793 от 14.09. 2020 года "О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий".

В частности – переименование проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези, которым хотели вернуть предыдущие названия.

Читайте такжеКулеба прокомментировал "эвакуацию" Россией украинцев из АфганистанаПереименование проспекта Небесной Сотни в проспект Маршала Жукова было предвыборным обещанием Труханова.

В то же время в Харькове 17 июня уже четвертый раз переименовали проспект Петра Григоренко на маршала Жукова вопреки законодательству.

Запрет коммунизма в Украине

В мае 2015 года в Украине началась декоммунизация – процесс избавления от советской идеологии. В рамках закона под запретом оказалась вся советская символика, а населенные пункты, названные в честь "красных" деятелей, были переименованы.

В июле 2019 года КСУ подтвердил конституционность закона. Тогда авторы решения отметили тождества коммунистического и нацистского режимов, поскольку оба отрицали существование независимой Украины и преследовали ее сторонников.

"Красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий подряд широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицание права Украинского народа на собственное независимое государство", – говорилось в документе решение.

Автор: Яна Ставская