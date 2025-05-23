Немецкая технологическая компания смогла экспортировать в Россию технологии двойного назначения, несмотря на введение ЕС новых санкций против РФ, сообщает POLITICO.
Как выяснило издание, компания Kontron, которая работает в ЕС, Великобритании и Америке, использовала свою словенскую дочернюю компанию для экспорта чувствительных телекоммуникационных технологий на сумму более 3,5 миллиона евро в свое российское подразделение в конце 2023 года.
Согласно документам, с июля по ноябрь 2023 года - через несколько месяцев после вступления в силу санкций ЕС - словенская дочерняя компания Kontron, Kontron d.o.o., отправила 11 поставок в российскую дочернюю компанию "Искра Текнолоджис".
Экспортированная технология включала продукт двойного назначения.
Представители Kontron уверяют, что выполнили заказ, который был получен до одобрения новых санкций ЕС, направленных на ограничение экспорта технологий в РФ.
"После введения 11-го пакета санкций (23 июня) мы прекратили экспорт любых новых товаров и осуществляли только уже утвержденные экспортные поставки в соответствии с выданными экспортными лицензиями, согласно действующим санкциям ЕС", - говорится в заявлении компании.
Ни Европейская комиссия, ни Центральная таможенная служба Германии не сообщили, что расследование в отношении Kontron продолжается или будет проводиться.
Издание напоминает, что Санкции ЕС в отношении технологий двойного назначения распространяются на все новые и текущие контракты, даже если они были подписаны до того, как санкции вступили в силу. Вместе с тем, они предусматривают отдельные исключения для кибер-, аварийно-спасательных и медицинских технологий, причем компании должны получить разрешение от государства-члена ЕС, в котором они базируются.
Санкции ЕС против РФ
Как сообщал УНИАН, ЕС готовит 18-й пакет санкций против РФ, который может предусматривать снижение предельной цены на российскую нефть и расширение перечня санкционных кораблей ее "теневого флота".
Вместе с тем, санкционного режима придерживаются далеко не все. Хотя еще в прошлом году, Совет Европейского союза утвердил закон, который вводит правила наказания за нарушение или обход санкций ЕС в национальных юрисдикциях государств-членов.