Кондратьева несколько раз ударили молотком по голове.

В РФ неизвестный, вооруженный молотком, напал на заместителя гендиректора, главного конструктора оборонного предприятия "Курганприбор" Андрея Кондратьева. Местные СМИ утверждают, что он "ключевая фигура" завода.

Как пишет Telegram-канал Mash, на одного из руководителей крупнейшего оборонного предприятия АО "НПО "Курганприбор" напали в подъезде собственного дома в Кургане.

"Неизвестный несколько раз ударил Андрея Кондратьева молотком по голове. Все произошло вчера в одной из многоэтажек города. Примерно в 19:00 Кондратьев возвращался домой с работы, зашел в подъезд, там на него набросился мужчина. Он несколько раз ударил его молотком по голове и скрылся. Сейчас инженер в больнице. Нападавшего ищут", — сказано в сообщении.

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По данным росСМИ, следствие связывает случившееся с профессиональной деятельностью Кондратьева. Отмечается, что он - "ключевая фигура" на "Курганприборе" и является воспитанником председателя совета директоров предприятия, сенатора Сергея Муратова.

По информации РИА Новости, Кондратьев — заместитель гендиректора и главный конструктор "Курганприбора".

"Курганприбор" находится в городе Курган, который является административным центром одноименной области РФ. Производит широкий спектр продукции для оборонного комплекса. Из-за вторжения РФ в Украину находится под санкциями США, Евросоюза и других стран.

Нападения на работников российского ВПК

Как писал УНИАН, в городе Балашиха Московской области в результате взрыва автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик. Офицер проходил мимо авто, в котором была заложена взрывчатка.

Также в РФ убили одного из конструкторов-разработчиков ракетного комплекса "Искандер" Владимира Недошивина. Отмечалось, что один из создателей "Искандера" 74-летний Недошивин после выхода на пенсию оказался никому не нужен и злоупотреблял спиртным. 9 мая его едва живого нашли в подъезде дома в Коломне, в больнице мужчина умер. Как выяснилось, причиной смерти стали телесные повреждения, которые Недошивину нанес сосед - сантехник Анатолий Колобайцев. Он объяснил, что столкнул конструктора с лестницы из-за того, что тот помочился в подъезде на первом этаже.

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