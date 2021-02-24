В Москве 25-летняя правнучка маршала Советского Союза Георгия Жукова на своем автомобиле Lexus сбила пешехода.
Об этом сообщает «Московский комсомолец».
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ДТП произошло вечером во вторник, 23 февраля, на улице Академика Королева. Девушка сбила 20-летнего жителя Подмосковья, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодого человека госпитализировали с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.
Пострадавший мужчина, как установил экспресс-текст, был пьян и решил перебежать перед машиной. А водитель не заметила пешехода.
По словам правнучки Жукова, она водит автомобили с 2014 года и называет себя опытным водителем - ранее в аварии не попадала. По роду деятельности родственница полководца - бизнесмен в области торговли одеждой.
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