Суд обязал ГБР открыть производство в отношении АРМА под руководством Ярославы Максименко

АРМА в течение длительного времени игнорирует и пытается не выполнять судебные решения о возвращении изъятого имущества его владельцам.

Печерский районный суд города Киева 23 марта 2026 года по делу № 757/15000/26-к удовлетворил жалобу на бездействие территориального управления ГБР и обязалобязал уполномоченных лиц ведомства внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении, совершенном Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

ГБР, вопреки требованиям закона, не хотело этого делать.

Заявление об уголовном правонарушении было направлено на электронный адрес ТУ ГБР в г. Киеве еще в марте 2026 года.

Видео дня

Поводом для обращения в ГБР стало неисполнение АРМА судебных решений и невозврат изъятого имущества его владельцу. Решения судов игнорируются АРМА и не выполняются, даже несмотря на смену руководства.

Согласно статье 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, правоохранители обязаны внести сведения в реестр в течение 24 часов с момента получения заявления.

Однако заявительница не получила информации о том, что сведения по ее заявлению внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Это вынудило сторону защиты обжаловать бездействие Бюро в судебном порядке.

Суд установил, что на момент рассмотрения жалобы в суде сведения из заявления (сообщения) не были внесены в Единый реестр досудебных расследований, а само расследование даже не начиналось.

Поскольку ГБР не предоставило никаких доказательств выполнения своей обязанности, а представитель ГБР даже не явился на судебное заседание, суд встал на сторону заявителя.

Сегодня обязанности председателя АРМА временно исполняет Ярослава Максименко.

За неисполнение судебного решения, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение, или если это причинило существенный ущерб правам граждан, Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

