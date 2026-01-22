Соборность в действии: как БаДМ сочетает непрерывность поставок лекарств и поддержку Сил обороны

В 2025 году общий объем помощи компании БаДМ воинским частям, госпиталям и больницам составил более 81 млн грн.

День Соборности Украины – это не только историческая дата, но и напоминание о территориальной целостности, суверенитете и единстве украинского народа. Во время борьбы за свободу и независимость соборность приобретает конкретное проявление и реализуется в ежедневных действиях каждого украинца – от военного на фронте до фармацевта, врача, логиста или предпринимателя в тылу. Именно это единство решений и ответственности позволяет стране одновременно поддерживать гражданскую жизнь и укреплять обороноспособность государства.

Фармацевтический дистрибьютор БаДМ – один из примеров такого подхода. Как ответственный бизнес, занимающий 12-е место в рейтинге "ТОП-202 крупнейших частных компаний Украины" по версии Forbes Украина, руководство компании понимает, что в условиях войны крупные предприятия обязаны не только поддерживать экономику страны, но и способствовать ее восстановлению и развитию.

Мощная логистика, которая помогает стране выстоять

Более 30 лет БаДМ заботится о здоровье украинцев, обеспечивая лекарственными препаратами более 18 000 аптек и медицинских учреждений по всей стране, в том числе в прифронтовых регионах. В военных условиях эта логистика стала элементом национальной устойчивости – от непрерывности поставок зависит доступ пациентов к терапии и стабильность работы больниц.

Адаптированные цепочки доставки, ИТ-управление запасами и разветвленная инфраструктура позволяют компании работать без сбоев даже в условиях повышенных рисков. В то же время эти же инструменты стали основой для еще одного направления деятельности – поддержки армии.

Помощь армии как часть операционной модели

Речь идет не о разовых акциях, а о системной работе, которая планируется так же, как и основная бизнес-деятельность: с логистикой, адресными запросами подразделений и контролем эффективности.

Помощь формируется на основе прямых обращений воинских частей и включает как передачу техники, так и ее логистику. Это позволяет подразделениям оперативно вводить полученное оборудование в эксплуатацию и избегать задержек в его использовании – фактор, который напрямую влияет на эффективность обороны.

Соборность, которую творят люди

Кроме цифр и техники, символом благодарности и доверия стали подписанные флаги, шевроны и трофеи в центральном офисе БаДМ – так возник "Музей Благодарности". Для команды БаДМ это постоянное напоминание о том, что поддержка обороны имеет конкретные лица и истории на фронте.

Кроме того, в компании помнят о тех, кто сменил гражданскую профессию и встал на защиту государства. БаДМ системно поддерживает почти 250 мобилизованных сотрудников и их семьи, в частности через материальную поддержку и продуктовые корзины, что позволяет сохранять связь, чтобы защитники не беспокоились о бытовых нуждах.

Единство как экономическая стратегия

В БаДМ подчеркивают, что поддержка страны – это не временное решение, а сознательная долгосрочная стратегия ответственного бизнеса.

"От каждого решения, которое обеспечивает фронт самым необходимым оснащением, зависит сила нашей армии, а от непрерывной работы БаДМ, как ведущего фармацевтического дистрибьютора – здоровье нации. Именно в сочетании этих двух миссий компания давно стала опорой государства, гарантом безопасности украинцев и ежедневно делает все, чтобы приблизить Победу", – отмечает и.о. генерального директора ООО "БаДМ" Дмитрий Бабенко.