Есть сигналы от Вооруженных сил Украины о том, что для того, чтобы выполнять реально боевые задачи.

По состоянию на сегодня Верховная Рада не обсуждает вопрос снижения мобилизационного возраста до 20 лет. Кроме этого, это не на повестке дня и в оборонном комитете, заявил в эфире Громадського радіо заявил народный депутат, член оборонного комитета Верховной Рады Вадим Ивченко.

"Хотя у нас есть сегодня сигналы от Вооруженных сил Украины о том, что для того, чтобы выполнять реально боевые задачи, нужны люди с другой физической подготовкой. Потому что людям, которым 47-50 тяжеловато выполнять некоторые боевые задачи, которые просят командиры бригад. Это сигналы только к нам, в Комитет нацбезопасности и обороны, но пока вопросы совсем не обсуждаются в Комитете. Совсем не стоит на повестке дня комитета и совсем не обсуждаются в Верховной Раде Украины", - отметил Ивченко.

Нардеп отметил, что военнослужащие, которые физически лучше подготовлены, не должны сидеть в тылу за бюрократической работой в штабах и ТЦК. Зато такие военные должны выполнять реально боевые задачи.

Видео дня

По мнению Ивченко, тогда, когда общество увидит порядок в ВСУ, тогда можно говорить о снижении возраста или о более профессиональной мобилизации. Нардеп утверждает, что за последний год мобилизация количественно улучшилась, но все же недостаточно:

"Мы сегодня покрываем только потребности, чтобы закрыть потерю человеческого ресурса в бригадах. Но никак не создание новых бригад или усиление новых бригад, чтобы была соответствующая ротация, чтобы на место одних бригад заходили другие".

Разговоры о снижении мобилизационного возраста в Украине

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко утверждает, что отдельные американские чиновники считают, что мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет. Он также считает, что его следует снизить.

"Пусть не с 18, а с 20 лет мы должны призывать, комплектовать, и все вместе воевать за нашу страну. У нас можно депутатам баллотироваться и принимать сложные управленческие решения и законы с 21 года, а воевать - с 25. Я не знаю, кто это придумал", - пояснил Костенко.

Вас также могут заинтересовать новости: