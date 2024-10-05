Он рассказал, что военным старшего возраста работать в определенной степени труднее из-за того, что они имеют постсоветский менталитет.

Экс-главнокомандующий ВСУ, а теперь посол в Великобритании Валерий Залужный убежден, что в Украине не нужно снижать мобилизационный возраст.

По его словам, возрастная категория 18-25 лет - это будущее Украины, а снижать мобилизационный возраст можно только в крайнем случае, сообщают "Буквы".

"Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на должности Главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот - ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну", - заявил Залужный на встрече с украинскими студентами в Лондоне.

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Он рассказал, что военным старшего возраста работать в определенной степени труднее из-за того, что они имеют постсоветский менталитет.

"Если мы возьмем 50-летнего "дядю", мы должны ему объяснить, почему именно его рота, его батальон должен штурмовать высоту или оборонять опорный пункт. У них ментальность совсем другая, постсоветская, что это "может сделать кто-то другой" за них", - пояснил экс-глава.

По мнению посла, принудительно привлекать молодежь в армию можно только в крайнем случае. Он добавил:

"Если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, ее могут спасти только молодые люди в возрасте 18-25 лет, потому что это совершенно другие люди".

Разговоры о снижении мобилизационного возраста в Украине

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко утверждает, что отдельные американские чиновники считают, что мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет. Он также считает, что его следует снизить.

"Пусть не с 18, а с 20 лет мы должны призывать, комплектовать, и все вместе воевать за нашу страну. У нас можно депутатам баллотироваться и принимать сложные управленческие решения и законы с 21 года, а воевать - с 25. Я не знаю, кто это придумал", - пояснил Костенко.

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