У нас депутатам можно баллотироваться и принимать сложные управленческие решения и законы с 21 года, а воевать - с 25, обратил внимание политик.

Отдельные американские чиновники считают, что мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире стрима "Говорить великий Львів".

"Во всем мире нет такого, что люди с 18 или с 20 лет не призываются. Мне пишут мои коллеги, конгрессмены и говорят: мы вам даем вооружение, вы говорите, у вас нет людей. Как это у вас до 25 лет не призывают? Это как вообще? Мне сложно объяснить, потому что я не знаю, почему. Юридически у меня есть ответ, потому что у нас прописано все в законе", - сказал депутат.

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По его словам, война продолжается, и мы должны быть реалистами. "У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну, и они будут потерянным поколением. А я говорю: если эта категория людей уже сейчас не хочет защищать нашу страну, то они уже потерянное поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет идти защищать свою Родину. Не обо всех говорю. И мы должны это понимать", - сказал он.

Костенко считает, что стоит снизить мобилизационный возраст до 20 лет:

"Пусть не с 18, а с 20 лет мы должны призывать, комплектовать, и все вместе воевать за нашу страну. У нас можно депутатам баллотироваться и принимать сложные управленческие решения и законы с 21 года, а воевать - с 25. Я не знаю, кто это придумал".

В то же время нардеп добавил, что сейчас в комитете Рады по нацбезопасности такой вопрос не поднимается, хотя дискуссии вокруг него и ведутся.

В центре внимания мобилизация в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в Украине до сих пор нет четких сроков службы в армии из-за проблем с мобилизацией, и вряд ли законопроект о демобилизации поставит в этом вопросе точку. По мнению Костенко, неопределенность в этом вопросе - ответственность и общества, и тех, кто уклоняется от военной службы.

"У нас проблемы с мобилизацией. В последнее время она немного ухудшилась. У меня вопрос: как мы можем определить эти четкие сроки службы, если у нас нет кем заменить (военных на фронте - УНИАН). Поэтому здесь вопрос прежде всего к проведению мобилизации, мотивации людей", - пояснил политик.

Он добавил, что это вызов для всего общества, ведь "кто-то идет в армию и защищает государство, а кто-то не хочет туда идти и считает, что работа будет сделана вместо него".

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