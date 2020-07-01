Стало известно, на сколько украинцев будут штрафовать за отсутствие маски

Для юридических лиц суммы штрафов за несоблюдение масочного режима будут увеличены.

Граждан Украины будут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах во время карантина на сумму от 170 до 255 гривень.

Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська, сообщает пресс-служба ведомства.

Отныне в Украине устанавливается специальная ответственность за неношение масок для граждан Украины и отдельно - ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок.

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Штрафы для физических лиц будут существенно уменьшены. И если сейчас штраф за отсутствие маски для граждан составляет 17 тысяч гривень, то теперь штраф составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 170 - 255 гривень.

Для должностных лиц размер штрафа остается неизменным. В то же время для юридических лиц суммы штрафов за несоблюдение масочного режима будут увеличены и составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 гривень до 5 100 гривень.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров одобрил проект закона, которым устанавливается специальная ответственность за неношение масок гражданами.

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