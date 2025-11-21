Предлагается рассмотреть возможность переноса учебных занятий с зимних месяцев на июнь, кроме выпускных классов.

Министерство образования и науки (МОН) предложило школам увеличить продолжительность зимних каникул и перейти на 6-дневную учебную неделю.

Об этом говорится в письме на сайте МОН "Об организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования в условиях возможных масштабных отключений электроснабжения".

Так, в письме руководителям департаментов образования и науки областных, Киевской городской военных администраций МОН рекомендовало школам проверить и в случае отсутствия обеспечить доступ учащихся к LMS-системам в связи с блэкаутами.

Видео дня

Школам рекомендовали разместить учебные материалы к каждому уроку в LMS-системе на период с ноября по февраль; обеспечить учеников необходимыми бумажными учебниками и учебными пособиями.

При этом МОН предложило школам рассмотреть возможность переноса уроков с зимы на июнь (кроме выпускных классов) и увеличить продолжительность зимних каникул за счет переноса весенних на зимний период.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность перехода на 6-дневную учебную неделю; обеспечение образовательного процесса в две смены с учетом увеличения светового дня; использование асинхронного формата обучения.

Другие рекомендации для школ

В МОН также отметили, что для поддержания коммуникации со всеми участниками образовательного процесса важным является создание единого канала связи (мессенджеры, Google Classroom и т.д.). В то же время при отсутствии мобильной связи информация может быть размещена на стендах при входе в школу.

Кроме того, добавили в Министерстве, следует наладить механизм регулярного информирования через родительские и ученические чаты, а также с помощью SMS-информирования.

Также отмечается, что учебные заведения должны быть обеспечены запасом технической и питьевой воды, продовольствием, в том числе длительного хранения, на случай наступления чрезвычайной ситуации, для безопасного пребывания учащихся не менее 48 часов.

Блэкауты в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что графики отключений света для украинцев стали жестче из-за того, что доставлять электроэнергию от работающих атомных станций становится все сложнее.

Он напомнил, что в результате последней российской атаки под ударом оказались энергетические объекты в семи областях. Дополнительно ситуацию осложняет снижение температуры, что увеличивает нагрузку на сеть.

Вас также могут заинтересовать новости: