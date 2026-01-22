'Сердце Азовстали' Рината Ахметова помогло восстановить зрение защитнику Мариуполя после длительного плена

Защитник Мариуполя Сергей Мосинзовый, который провел в российском плену более двух с половиной лет, получает комплексную медицинскую помощь по программе "Здоровье" общественной организации"Сердце Азовстали" Рината Ахметова. Программа обеспечивает индивидуальное сопровождение лечения, операции, реабилитацию и даже протезирование.

Сергей Мосинзовый встретил полномасштабное вторжение в Мариуполе и вместе с побратимами до последнего держал оборону города. В плен он попал в мае 2022 года во время выхода из "Азовстали" и пробыл там до 30 декабря 2024 года. Из-за длительного пребывания в неволе состояние его здоровья существенно ухудшилось.

После возвращения в Украину Сергей начал сложный путь восстановления. По программе "Здоровье" он уже перенес ряд оперативных вмешательств, в частности операции, связанные с последствиями травм и проблемами опорно-двигательного аппарата, а также проходит дальнейшую реабилитацию. Отдельным направлением помощи стало восстановление зрения – Сергею проводят современное офтальмологическое лечение, необходимое для возвращения к полноценной службе.

"После плена у меня фактически начались первые серьезные операции в жизни. Первая у меня была в январе месяце через "Сердце Азовстали" – выравнивание перегородки носа. Он был сломан в двух или трех местах. Другая ситуация также связана с "Сердцем Азовстали". Во время реабилитации врач обнаружил проблему не только со спиной, но и с тазобедренным суставом. Сделали МРТ, оказалось, у меня был асептический некроз второй стадии. То есть кость уже начала отмирать. И буквально через месяц-полтора мы сделали замену", – рассказывает Сергей Мосинзовый.

По словам директора ОО "Сердце Азовстали" Ксении Суховой, программа "Здоровье" предусматривает индивидуальный подход к каждому защитнику, ведь путь восстановления после войны и плена всегда разный.

"Программа "Здоровье" – это одна из базовых программ проекта "Сердце Азовстали". Мы работаем с очень сложными и часто уникальными медицинскими случаями: политравмами, последствиями ранений и плена. Для каждого героя мы формируем персональный маршрут – от поиска узкопрофильных специалистов и проведения операций до длительной реабилитации. Этот путь может длиться недели или месяцы, но наша цель – качество жизни защитника", – отметила Ксения Сухова.

Сегодня Сергей Мосинзовый продолжает лечение, совмещая его со службой и учебой. Он уже вернулся к активной жизни, осваивает новые навыки и постепенно восстанавливает физическую форму.

