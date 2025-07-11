Продюсер назвал Данилко "интеллектуальным нацменшинством".

Украинский продюсер Игорь Кондратюк резко раскритиковал артиста Андрея Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, за нежелание переводить свои песни на украинский язык.

Отвечая на вопрос в интервью "Слей Шоу", касающийся выступлений артистов на русском языке и как с этим бороться, Кондратюк заявил:

"Должно дойти до человека. Почему с 2014 года не ко всем дошло, что на России нужно ставить большой крест?... Потому что не у всех есть мозги. Это единственный ответ".

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Ведущая Мария Тучка уточнила, что же все-таки с этим делать, если даже Верке Сердючке позволяют такое?

"Ничего не делать… умножать на ноль Верку Сердючку с ее русскоязычным репертуаром, - резко ответил Кондратюк - Андрей Данилко, который считает себя украинцем, он там еще кичится тем, что ему на 50 лет запретили въезд (в Россию), он такое… интеллектуальное нацменшинство. Статья 10 Конституции это позволяет делать. Ему до з**ницы, что гибнут украинцы, что сжигают украинские книги, сжигают украинские флаги, расстреливают украинских военнопленных… Ему это до за**ницы. Это значит, что у него нет мозгов".

Напомним, как писал УНИАН, 13 июля на Верку Сердючку пожаловались из-за песен на русском языке на концерте в Киеве.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь грозил Данилко привлечением к ответственности: "Это не просто вопрос закона - это вопрос национального достоинства. И ответственность будет".

Однако, позже он заявил, что Верка Сердючка не получит наказание за русскоязычные песни, так как действия артиста не противоречат законодательству.

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